Mercoledì il "faccia a faccia" tra i candidati alle comunali di Castelfranco

Si terrà mercoledì 16 settembre alle ore 20 in Piazza Giorgione il tradizionale “Faccia a Faccia” tra i cinque candidati a Sindaco di queste elezioni comunali 2020, organizzato da Confartigianato Imprese di Castelfranco Veneto.

«Ci troviamo oggi a doverci interfacciare con nuove priorità, a dover affrontare nuove sfide, difficoltà organizzative ed economiche che hanno cambiato il nostro modus operandi in modo repentino ed inaspettato - ha dichiarato Oscar Bernardi, Presidente della Confartigianato Imprese di Castelfranco Veneto - e per affrontare al meglio il futuro che ci attende abbiamo tutti bisogno di linee guida coerenti, di risposte reali, precise, concrete e soprattutto uniformi da parte di chi ci amministra. Questo confronto potrà essere un'ulteriore occasione per permettere ai cinque candidati di esporre in maniera chiara i diversi punti di vista e le proposte in merito ad alcune delle tematiche più sentite e cruciali per lo sviluppo futuro della nostra Città»

Il confronto, che sarà moderato da Alessandro Zuin, vice capo redattore del Corriere del Veneto, vedrà i cinque candidati sindaco rispondere su alcuni temi centrali di questa campagna elettorale: sviluppo del territorio, viabilità, scuola, sport, ospedale San Giacomo e Piazza Giorgione.

Al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni dettate dall’emergenza Covid-19 sono stati predisposti 200 posti a sedere fino ad esaurimento, con ingresso all’area dalle 19.30. Verrà data anche la possibilità agli spettatori di inviare domande da porre ai candidati. In caso di mal tempo l’incontro si svolgerà giovedì 17 settembre alla stessa ora.