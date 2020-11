Plauso europeo per il Centro anziani "Sartor" di Castelfranco Veneto

«Quanta umanità e quanta sensibilità nell’iniziativa del Centro residenziale anziani "Sartor" di Castelfranco Veneto. La direttrice Elisabetta Barbato con la collaborazione di tutti gli operatori è riuscita ad allestire una "stanza degli abbracci", uno spazio in cui gli ospiti e i loro familiari riescono a parlarsi e a mantenere un contatto fisico grazie a una serie di dispositivi di sicurezza».

Lo ha detto oggi l'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti. «Desidero ringraziare pubblicamente - prosegue la Moretti - la direttrice e tutte le persone che hanno contribuito a realizzare questa idea per rimettere in contatto in modo tanto creativo ed efficace parenti che da mesi non riuscivano neppure a vedersi. Spero davvero che questa iniziativa che concretizza il concetto di "distanti ma vicini" venga colta come buona pratica e replicata ovunque possibile».