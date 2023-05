Comunali 2023, Castello di Godego conferma sindaco Diego Parisotto

Secondo mandato a Castello di Godego per il sindaco uscente Diego Parisotto. Candidato con la lista civica "Progetto Godego" ha ottenuto un'ampia maggioranza di consensi battendo lo sfidante Pier Antonio Nicoletti della lista civica "Godego Viva". Le percentuali finali parlano di 2387 voti a favore di Parisotto, pari al 74,78% delle preferenze. Lo sfidante di "Godego Viva" si è fermato al 25,22% con 805 voti. Il paese ha scelto dunque la strada della continuità confermando Parisotto per altri cinque anni.

Il commento

«Siamo molto contenti, è una vittoria schiacciante che premia il lavoro svolto durante il primo mandato - le prime parole di Parisotto da sindaco rieletto -. Ci eravamo ricandidati per portare a termine gli impegni presi negli ultimi anni segnati dalla pandemia Covid e dalla guerra in Ucraina con il conseguente rincaro dei prezzi e delle materie prime. Ora potremo continuare quanto iniziato - spiega il primo cittadino -. Ringrazio la mia squadra ma soprattutto i concittadini che hanno premiato il lavoro svolto negli ultimi cinque anni in cui come amministrazione abbiamo recuperato fondi per opere pubbliche pari a 15 milioni di euro. Le priorità per le prossime settimane saranno ridare a Castello di Godego la Casa delle associazioni, completare i lavori al municipio ormai in dirittura d'arrivo e dare attuazione al Piano comunale degli interventi. Sul fronte della sicurezza - conclude - abbiamo poi intenzione di assumere un quarto vigile per aumentare il controllo e la presenza sul territorio».