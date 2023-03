Progetto Godego, il sindaco Diego Parisotto si ricandida

Il sindaco uscente Diego Parisotto si ricandida per le amministrative di maggio. «Ci siamo confrontati internamente con la squadra degli amministratori in carica, con i sostenitori del gruppo civico Progetto Godego ma soprattutto ho sentito le voci di molti concittadini che mi hanno invitato a dare continuità a quest’ avventura amministrativa». Parisotto correrà con la lista civica trasversale Progetto Godego, perché squadra che vince non si cambia. «Il gruppo dei sostenitori di Progetto Godego si è allargato, siamo in tanti. Si sono aggiunti volti nuovi pronti ad impegnarsi attivamente, giovani professionisti, tra cui molte donne ed esponenti del mondo dell’associazionismo e volontariato che rappresentano il tessuto godigese. Insieme stiamo definendo proprio in questi giorni la lista dei candidati».

Dopo la presentazione della lista, quindi dopo il 15 aprile, Parisotto partirà per il tour nelle contrade, per presentare il programma. «Chiaramente questi 5 anni sono stati fortemente condizionati da 2 anni e mezzo di Covid, la guerra in Ucraina e la crisi energetica con i costi alle stelle, per cui non è stato oggettivamente possibile realizzare tutto quanto previsto dal programma elettorale. Proprio per completare la nostra mission ci ripresentiamo. Siamo orgogliosi di quanto fatto, perché nonostante le contingenze abbiamo recuperato oltre 10 milioni di euro di contributi partecipando a bandi regionali, statali ed europei, che abbiamo riversato in opere, ristrutturazioni, sostegni alle persone in difficoltà, manutenzioni del verde e molto altro».

Il bilancio del quinquennio è denso: «Tra le opere realizzate la rotatoria tra via Marconi e via Grande che ha reso più fluida la viabilità, la rotatoria di via Cà Leoncino - Masaccio - Monte Grappa dove ci sono stati tanti incidenti, la rotatoria di Via Postumia - Via Motte attesa da vent’anni, la ciclabile di via Grande, il primo stralcio dei lavoro per la nuova scuola primaria, mentre ora stiamo procedendo con i lavori per la secondaria e il nuovo l’auditorium, abbiamo implementato i giochi nei parchi pubblici, aumentandone la sicurezza, riconvertito il magazzino comunale per realizzare la casa delle Associazioni, realizzato un nuovo campo da calcio più ampio per permettere alla squadra di eccellenza di allenarsi. Abbiamo agganciato un finanziamento di 3,3 milioni per un nuovo asilo nido e scuola comunale per l’infanzia 0-6 anni, il cui servizio potrà essere dato in gestione ad un soggetto privato, naturalmente nell’ottica di un’amministrazione ispirata a criteri di gestione pubblica e non di redditività, agevolando le famiglie. Ad aprile è previsto inoltre il completamento dei lavori di efficientamento energetico e restyling del municipio».