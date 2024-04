Cavaso del Tomba, si ricandida il sindaco Gino Rugolo

A Cavaso del Tomba, la campagna elettorale per la poltrona di sindaco si preannuncia densa di tensioni e colpi di scena, con l'attuale primo cittadino, Gino Rugolo, che si candida nuovamente sotto l'egida della Lega per il mandato 2024-2029. Nonostante il partito che cinque anni fa lo ha portato al successo, il contesto politico mostra segni di frammentazione, particolarmente all'interno del centrodestra. Il sindaco Rugolo, con il rilancio della sua candidatura annunciato da “Cavaso Viva”, ha mantenuto un nucleo stabile per la sua lista, con la presenza di veterani come Michele Cortesia e Carlo Diomedes e la maggior parte dei consiglieri attuali. Tuttavia, la lista si arricchisce con nuovi innesti come Ramazan Mamut, esponente della comunità macedone e del movimento di fede islamica.

La situazione nel centrodestra, però, è tutt'altro che omogenea. Sebbene abbia ricevuto il sostegno formale del coordinatore provinciale di Forza Italia, Fabio Chies, una riunione recente degli iscritti del partito ha evidenziato una resistenza considerevole all'idea di supportare l'attuale amministrazione. Questo malcontento riflette una discordia che ha trovato eco anche in altre realtà locali come Asolo, e persino "Cavaso Civica", che precedentemente supportava Rugolo, ha deciso di intraprendere una direzione autonoma.

In questo clima di incertezza politica, Rugolo rimane fermo sui suoi obiettivi: «Mi ricandido per concretizzare l'intensa esperienza amministrativa e per continuare il lavoro iniziato. Lo faccio con l'orgoglio di guidare un gruppo di persone, di amici, che senza attendere tempi migliori ha lavorato duramente per ‘creare tempi migliori’ per il futuro della nostra comunità» ha dichiarato. Egli aggiunge: «Vogliamo dare risposte concrete in tempi rapidi, grazie a un'amministrazione sempre disponibile, vicina alla gente e aperta al dialogo con tutti, senza preclusioni ideologiche e guidata solamente da un instancabile spirito di servizio». Le sue parole riflettono una visione ottimistica e un impegno rinnovato verso Cavaso.

Tra i suoi rivali si profilano candidati di spicco come Sonia Mondin, supportata dal gruppo civico di Giuseppe Scriminich, ex sindaco, e Marco De Martin, imprenditore del settore vinicolo, che gode del supporto di Gastone Foggiato, figura storica della vecchia Lega Nord. Un elemento di complessità aggiuntiva è dato dalla candidatura del figlio di Foggiato nella lista di Rugolo, creando un intreccio di legami politici e familiari che arricchisce il dibattito elettorale. Questi sviluppi suggeriscono che la campagna elettorale per Cavaso del Tomba sarà intensa e imprevedibile, con una serie di dinamiche interne e esterne che potrebbero influenzare significativamente l'esito delle elezioni.