Cavaso, zona Bonotti a Caniezza, Mondin: «Subito la riqualificazione»

La riqualificazione degli impianti sportivi di Cavaso è una delle opere prioritarie del programma di Sonia Mondin, candidata sindaco per la lista civica "Cavaso Insieme" a Cavaso del Tomba. Non si tratta di una novità. Il progetto generale era stato elaborato già tra il 2018 e il 2019 e prevedeva un accordo pubblico-privato, che però nel frattempo non si è concretizzato. Tuttavia, negli ultimi cinque anni, il progetto è rimasto fermo e l'amministrazione uscente non ha pianificato alcun lavoro.

Il progetto prevedeva adeguamenti e implementazione del polo sportivo situato tra via Marconi e via Masarè a Caniezza (località Bonotti). Si trattava di un progetto realizzabile per fasi, quindi in maniera progressiva. Oltre all'adeguamento del campo di gioco, si prevedeva la realizzazione di una struttura con cucina fissa attrezzata per eventi e manifestazioni legate sia alle attività ricreative connesse allo sport che alle feste paesane. Si prevede inoltre la creazione di una struttura "leggera" e coperta per attività con ragazzi e bambini. È fondamentale mettere in sicurezza e migliorare la viabilità circostante gli impianti sportivi. Infine, si prevede la realizzazione di attrezzature per altre attività sportive all'aperto nelle superfici scoperte.

«Si tratta di un'opera prioritaria per il nostro paese - spiega Sonia Mondin - non è possibile rimanere fermi ancora. Le società sportive e i nostri cittadini attendono da troppo tempo. È necessario attivarsi quanto prima per reperire le risorse necessarie. Purtroppo, nel piano delle opere pubbliche dell'amministrazione uscente non c'è nulla fino al 2026, quindi nemmeno questo intervento. Amministrare bene significa pensare a una progettualità anche delle opere che sia lungimirante e 'Cavaso Insieme' cercherà di avviare tutte le procedure necessarie per evitare di perdere altro tempo».