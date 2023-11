Omicidio di Giulia, la sorella Elena nel mirino: «Messaggio ideologico, simboli satanisti»

« In questi giorni molte persone hanno additato Filippo Turetta come un mostro, come un malato ma lui mostro non è, perché un mostro è l’eccezione della società, mostro è quello che esce dai canoni normali, ma lui è un figlio sano della società patriarcale che è pregna della cultura dello stupro »: sono solo alcune delle parole con cui Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la studentessa 22enne assassinata dall'ex fidanzato Filippo Turetta, si è concessa alle telecamere di Mediaset domenica sera, dopo la fiaccolata che si è svolta a Vigonovo nella serata di ieri, domenica 19 novembre, a neppure 24 ore dall'arresto del presunto killer. Le uscite di Elena Cecchettin hanno suscitato la reazione dell'ex assessore regionale e oggi consigliere del gruppo misto in Regione, Stefano Valdegamberi, che ha espresso considerazioni destinate a scaterare polemiche.

«Ho ascoltato a Dritto e Rovescio le dichiarazioni della sorella di Giulia. Posso dire che non solo non mi hanno convinto per la freddezza ed apaticità di fronte a una tragedia così grande ma mi hanno sollevato dubbi e sospetti che spero i Magistrati valutino attentamente» ha scritto Valdegamberi su Facebook «Non condivido affatto la dichiarazione che ha fatto. Mi sembra un messaggio ideologico, costruito ad hoc, pronto per la recita. E poi quella felpa con certi simboli satanici aiuta a capire molto…spero che le indagini facciano chiarezza. Società patriarcale?? Cultura dello stupro?? Qui c’è dell’altro. Fossi un Magistrato partirei da questa intervista la quale dice molto….e non aggiungo altro. Basta andare a vedere i suoi social e i dubbi diventano certezze. Il tentativo di quasi giustificare l'omicida dando la responsabilità alla "società patriarcale". Più che società patriarcale dovremmo parlare di società satanista, cara ragazza. Fa parte del copione? Sembra una che recita una parte di un qualcosa predeterminato e precostituito. Forme mi sbaglio ed è solo la mia suggestione. (le foto che pubblico sono tratte dal profilo facebook della sorella e sono molto significative)».

Minacce di morte

Valdegamberi è poi tornato sulle sue parole con una nuova dichiarazione nel primo pomeriggio di lunedì 20 novembre: «Un commento di non condivisione di dichiarazioni che minimizzano la responsabilità personale dell’omicida per cercare una responsabilità nel presunto modello patriarcale non pensavo suscitasse una tale violenza di reazioni, con minacce di morte. L'idea dell’amore come possesso personale, in funzione egoistica di sé stessi e del proprio soddisfacimento e non del bene dell’altro, fortemente promossa ed esaltata nella nostra società, genera mostri ovunque. L'amore è l’antitesi dell'egoismo ma nessuno educa a questo e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. L'ipernarcisismo dell'egoistica cultura dominante del successo ad ogni costo che domina ovunque nella nostra società non accetta la sconfitta, non accetta il "no" di una fidanzatina che non vuole stare con te. Quando gli insegnanti rimproverano un nostro figlio cosa facciamo? Corriamo a rimproverare gli insegnanti: il figlio ha sempre ragione. Non esistono per lui i "no" ma solo i "sì": poi ci meravigliamo che ci troviamo con dei mostri dalla faccia di bravi ragazzi in casa. Altro che società patriarcale o non patriarcale. Poi se scopro dai social media che l’appello viene fatto da una ragazza che abbraccia ed esalta simboli di satanismo che tutto sono tranne che amore e fratellanza: non posso pormi degli interrogativi?».

Zaia: «E' il momento del dolore e del rispetto»

«Ho avuto modo solo in questo momento di leggere quanto scritto dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, nelle sue pagine social. Sono parole dalle quali mi dissocio totalmente, nei concetti espressi e nelle modalità» afferma il presidente del Veneto Luca Zaia nella tarda mattinata di oggi, 20 novembre. «Penso - ha aggiunto - che sia il momento del dolore e del suo rispetto, non certo quello di invocare l'intervento di magistrati sulle dichiarazioni personali della sorella di una ragazza che ha perso la vita in questo modo tragico». «Siamo tutti chiamati - ribadisce Zaia - a una riflessione profonda, intima, e soprattutto a combattere ogni forma nella società di violenza sulle donne. Giulia è la 105esima vittima innocente in questo Paese; c'è un grande lavoro da fare per formare l'intera comunità; ben venga il lavoro nelle scuole, sulle nuove generazioni e sull'intero strato sociale» dice Zaia. Ma il presidente veneto rincara: «I social sono lo specchio della società. Prima le stupidaggini si dicevano davanti al banco del bar, oggi qualcuno riesce a metterle nero su bianco, molto spesso in un italiano zoppicante, si sente premio Nobel e ha il suo momento di gloria». Ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, interpellato sulle frasi del consigliere regionale Valdegamberi a proposito della sorella di Giulia Cecchettin. Zaia ha sottolineato che «la sorella di Giulia sta vivendo un momento di assoluta difficoltà e di dolore, che va rispettato e compreso fino in fondo. La famiglia ci avrà sempre al suo fianco».

Chieste le dimissioni

Nei giorni scorsi Elena Cecchettin si era presa la scena anche attaccando platealmente sui social il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. In sua difesa è intervenuta la parlamentare trevigiana del Partito Democratico, Rachele Scarpa. «Eccolo lì. È arrivato, di nuovo, Stefano Valdegamberi, consigliere regionale della Lega, a sminuire le parole e la denuncia della sorella di una vittima di femminicidio» così ha scritto Scarpa «Nel suo disgustoso comunicato, Valdegamberi mette in discussione l’esistenza di una società patriarcale e della cultura a dello stupro. Ma soprattutto commette ancora violenza: è assolutorio, distoglie l'attenzione da ciò che è successo, rompe il silenzio in cui, anche solo per pudore, farebbe meglio a restare. Grazie dunque all'ennesimo ricco maschio bianco, che usa la sua posizione di personaggio pubblico per dare fiato alla bocca e per rafforzare quella stessa cultura che uccide, anziché decostruirla. Si dimetta immediatamente. Le sue parole inquinano il discorso pubblico e mettono in pericolo tutte noi».

«Chiediamo le immediate dimissioni di Valdegamberi, Zaia verifichi meglio da chi è circondato - dicono la senatrice Barbara Guidolin e l’onorevole Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle -. È inaccettabile che coloro che dovrebbero rappresentare la dignità e la compostezza nelle istituzioni si lascino andare a commenti sprezzanti e offensivi. Valdegamberi anziché limitarsi ad esprimere condanna e solidarietà alla famiglia Cecchettin, ha formulato affermazioni inopportune e insensibili, sminuendo il dolore e lo sfogo di chi è stato vittima di una violenza indicibile. Questo non solo offusca la gravità della situazione, - proseguono Guidolin e Cappelletti - ma rappresenta un mancato rispetto per la sofferenza delle persone coinvolte. In momenti come questi, il dovere delle istituzioni è quello di manifestare solidarietà, rispetto e sostegno ai familiari delle vittime, evitando commenti lesivi e inopportuni che non fanno altro che aumentare la sofferenza di chi sta vivendo un dolore indicibile. L'educazione dei giovani - puntualizzano i due parlamentari veneti del M5S - è un impegno imprescindibile e universale che va al di là delle divergenze politiche. È un aspetto fondamentale per il futuro della nostra società e deve essere considerato un obiettivo condiviso da tutti gli attori politici. Zaia chiede che ci sia uno sforzo per educare i giovani quando la Lega ha votato contro tutti gli emendamenti per introdurre l'educazione all'affettività nelle scuole. Non solo hanno votato contro, ma hanno attaccato duramente le opposizioni, chiedendo in aula di farcela nelle sedi di partito l'educazione affettiva. Adesso questo Valdegamberi in crisi di astinenza da visibilità se ne esce con una simile offesa e sciocchezza. Fondamentale che ciascuno di noi adotti un atteggiamento consapevole e costruttivo nel dialogo politico e sociale. A partire dai consiglieri regionali di centrodestra - concludono Guidolin e Cappelletti - che sono stati recentemente sospesi dal partito per molestie sessuali o per avere oltraggiato in TV l'intero genere femminile».

Europa Verde si aggiunge alla richiesta di dimissioni per Valdegamberi con queste parole: «Valdegamberi veicola di fatto un messaggio pericolosissimo, che alimenta la fonte socio-culturale della violenza sulle donne. Un comportamento inqualificabile per il ruolo istituzionale che ricopre, che non può più essere tollerato. La società e tutte le istituzioni sono chiamate oggi più che mai a uno sforzo comune che debelli definitivamente la cultura patriarcale e denigratoria nei confronti delle donne. Serve un cambio di rotta. I rappresentanti delle Istituzioni sappiano sempre cogliere la sofferenza delle cittadine e dei cittadini, attraverso rispetto ed empatia. Evitando parole che non fanno altre che fomentare quel solco entro cui gli stereotipi di genere si annidano. La Regione Veneto sia d’esempio e chieda immediatamente le dimissioni del consigliere regionale Valdegamberi».