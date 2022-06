Comunali 2022, ribaltone a Cessalto: Emanuele Crosato è il nuovo sindaco

Cessalto ha un nuovo sindaco: è Emanuele Crosato, 39 anni, tecnico agroforestale, laureato a Venezia con master a Padova, consigliere provinciale di maggioranza, responsabile per l’opitergino-mottense di Forza Italia. La sua lista ha ottenuto il 48,71% dei consensi pari a 869 voti, imponendosi sul sindaco uscente Luciano Franzin (26,18% dei consensi) e sui candidati Edoardo Niers Carretta (5,33%), ex capo dell'ufficio Servizi demografici, e Marzia De Faveri (19,79%), imprenditrice.

«Una bellissima vittoria, non mia ma di un gruppo allargato di persone giovani e competenti - esordisce Crosato subito dopo la vittoria -. Da domani saremo al lavoro per il paese, spostando al piano terra del municipio l'ufficio comunale. Un gesto che vuole essere di vicinanza verso tutti i cittadini. Non mi aspettavo di ricevere un consenso così ampio, ci tengo a ringraziare tutti gli altri candidati per come mi hanno trattato durante tutta la campagna elettorale. Lavorerò con tutti loro, le priorità saranno la manutenzione del territorio e il decoro urbano» conclude Crosato.