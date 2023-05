Comunali 2023, Chiara Appendino a Treviso con Maurizio Mestriner

Ultimi giorni di campagna elettorale a Treviso: domani, mercoledì 10 maggio, l'onorevole Chiara Appendino (ex sindaco di Torino) sarà nel capoluogo della Marca a sostegno del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Maurizio Mestriner. L'appuntamento è per mezzogiorno al gazebo in Piazzetta Aldo Moro a pochi passi da Piazza dei Signori.

La proposta

Mestriner, a pochi giorni dalle elezioni, ha inoltre lanciato una nuova proposta dedicata alle Mura di Treviso: «La tutela della "Città murata e del sistema bastionato" deve trovare la sua dimensione nell’utilizzo dei fondi stanziati dal Pnrr per la realizzazione di opere di consolidamento delle mura e dell’intero paesaggio murario della cinta cittadina. Il restauro delle mura non è oltremodo rinviabile. Urge intervenire sul bastione del castello, - dichiara il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle - sempre più simile a una discarica sotterranea di idrocarburi quale eredità della Camuzzi. Da sindaco farò pressione sulla proprietà affinché proceda alla bonifica con scavo archeologico, fino al procedimento di esproprio dell’area qualora non dovessero provvedere.

Vieterò qualunque nuova costruzione o ampliamento edilizio sulle Mura. Il monumento più grande che offre la città di Treviso - prosegue Mestriner - deve ritornare integro e fruibile alla collettività. Verifiche approfondite saranno avviate sugli accatastamenti per evitare appropriazioni indebite, saranno proposti nuovi percorsi di esplorazione e un percorso pedonale storico di collegamento per tutto l’anello murario. Al contempo, essendo molti i monumenti importanti nella città e in aree di particolare pregio storico-architettonico, mi adopererò – aggiunge Mestriner - affinché vengano assegnate adeguate risorse economiche sia per la manutenzione ordinaria sia per gli investimenti straordinari per la tutela e messa in sicurezza. Infine per tutela intendo dare la naturale ed emozionante possibilità ai cittadini di continuare ad abitare il centro storico. Mi preme ricordare la convenzione di Faro, approvata nella legislatura parlamentare appena trascorsa, che riconosce il valore identitario della comunità proprio in questo senso. Il mantenimento della popolazione residente nelle diverse fasce economiche e ceti sociali, - conclude Mestriner - dalle famiglie alle attività artigiane, dalle piccole realtà aziendali alle associazioni, è a sua volta un bene culturale da tutelare e proteggere.