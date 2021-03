L'ex presidente di "Solo per il Bene" aderisce a Fratelli d'Italia

Cristiano Viotto, storico fondatore ed ex presidente di "Solo per il Bene", meritoria associazione che tanto ha fatto per il territorio e non solo, aderisce al circolo Fratelli d’Italia-Riva destra di Chiarano. A darne notizia il portavoce Enrico Branco il quale dichiara: «Ho affidato a Viotto tutte le relazioni riguardanti il terzo settore e i dettagli di numerosi progetti sui quali Viotto è già al lavoro forte di uno storico personale di riferimento che oggi si svilupperà secondo i principi e le logiche di Fratelli d’Italia e della sua leader Giorgia Meloni».