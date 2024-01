Chiari e Forti, Fratelli d'Italia presenta un esposto alla Corte dei Conti

I consiglieri comunali Tono Conte e Bruno Rossetto del gruppo Consigliare di Fratelli d’Italia di Silea hanno presentato in questi giorni un esposto alla Corte dei Conti del Veneto sulla riqualificazione dell'ex "Chiari & Forti", vista l’imminente scadenza dei termini, già da tempo prorogati, del piano di recupero. La preoccupazione dei consiglieri comunali per tale criticità è legata allo scarso interesse dimostrato dal Comune in tutti questi anni nonostante l’interrogazione presentata lo scorso 8 agosto in consiglio comunale.

«Il termine di scadenza è ormai prossimo, giovedì 25 gennaio. Rischiano di venir meno le garanzie fideiussorie che il Comune ha in atto - sottolinea il Capogruppo Pierantonio Conte, che aggiunge -. Le conseguenze potrebbero portare a una perdita di circa 11 milioni di euro per le casse dell'amministrazione, già abbastanza risicata tanto che, per risollevarsi, si è dovuto, nell’ultimo Consiglio Comunale del 21 dicembre 2023 relativo all’approvazione di bilancio, aumentare l’aliquota Imu e aggiornare il Documento Unico di Programmazione, per la realizzazione di alcune opere, costringendo di fatto l’amministrazione ad accedere ad un mutuo in merito che ha visto tutta l’opposizione contraria - aggiunge il consigliere Bruno Rossetto -. Auspichiamo al più presto uno sblocco solerte della situazione che perdura già da oltre quindici anni e che vengano quindi messe in cantiere opere che la cittadinanza sta aspettando da tempo».