Ballottaggio a Conegliano: il Partito Democratico sosterrà Fabio Chies

Il Partito Democratico sosterrà Fabio Chies nel ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Conegliano, in programma domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Dopo giorni di confronti ed incontri, il candidato sindaco ha accolto le richieste avanzate dal Pd locale.

«Mi sono sembrate proposte concrete e condovisibili su temi importanti come scuola ed urbanistica, per esempio. Non la definirei una vera e propria intesa ma una condivisione di intenti - commenta ai nostri microfoni Fabio Chies - dopo il voto ognuno continuerà per la propria strada. Chi critica l'appoggio che il Pd ha deciso di darci fa come la volpe con l'uva. Lezioni di dignità non ne prendiamo da nessuno, questo sia ben chiaro. Posso immaginare che la notizia farà rodere più di qualcuno ma li invito a stare sereni. Non accettiamo critiche da chi, al primo turno, si era presentato insieme ad "Italia Viva". Bene l'appoggio del Pd ma siamo sempre stati sicuri della validità del nostro programma e di aver dato il massimo per questa campagna elettorale».

Roberto Dall'Acqua, segretario del Pd di Conegliano, aggiunge: «Da Chies abbiamo ottenuto risposte positive sulle proposte di programma che avevamo avanzato, con la giusta attenzione verso i punti più urgenti e pressanti per la ripresa di Conegliano. Il nostro scopo è sempre stato e sempre sarà convergere verso una visione comune per il bene della città. Nel totale rispetto della libertà di espressione individuale, auspichiamo che i nostri elettori possano valutare positivamente questo importante passaggio e votare con consapevolezza esprimendo la preferenza per Fabio Chies nel ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre». Gli ultimi appuntamenti elettorali di Fabio Chies si terranno tra stasera e domani. Giovedì 14 ottobre, alle ore 19, il candidato sindaco incontrerà i cittadini presso il Bar Italia in Viale Istria mentre, dalle 20.15, sarà alla pizzeria "Da Gennaro" in Via Adolfo Vital, 96. Venerdì la chiusura di campagna elettorale in Viale Carducci.