Circolo PD di Preganziol, Fabio Di Lisi è il nuovo Segretario

Il 6 dicembre il Partito Democratico di Preganziol ha celebrato il proprio Congresso di circolo. Gli iscritti hanno anche ringraziato Elena stocco, segretaria comunale uscente, per l'importantissimo lavoro svolto, che ha portato il partito oltre le elezioni amministrative del 2019 e che ha gestito l'attività nel difficile contesto di pandemia. Il circolo unanimemente ha eletto Fabio Di Lisi, assessore alla cultura, alle politiche giovanili e alla mobilità, nuovo segretario di circolo. L'obiettivo per i prossimi anni sarà quello di mantenere ancor più viva la presenza del Partito Democratico sul territorio, e di riprendere l'iniziativa parzialmente sospesa dalle condizioni date dal covid.

Questioni come i servizi sanitari di prossimità, la mobilità, il trasporto pubblico locale, l'ambiente e il lavoro sono sempre state di primaria importanza per il Partito Democratico locale. L'obiettivo per i prossimi anni è la ripresa dell'iniziativa per il rafforzamento del trasporto pubblico locale con riferimento soprattutto al tema del Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR), che garantirebbe, in maniera più sostenibile, un accesso utile ai luoghi di lavoro o ai servizi sanitari, a lavoratori, studenti e pensionati e contribuirebbe notevolmente, al sostegno del settore ricettivo e del commercio, vista la prospettiva di un ritorno del turismo nella fase calante della pandemia.

La questione ambientale poi, in un territorio rurale così fortemente urbanizzato come il nostro, si pone in maniera preponderante e necessita di tenere sempre alta l'attenzione sulla tematica del mercurio; in un senso ancor più ampio rispetto a quello della sola salubrità ambientale, rimane poi fondamentale tenere vivo il dibattito su una non più procrastinabile necessità di pianificare lo sviluppo del territorio con una prospettiva sovracomunale orientata al contenimento del consumo di suolo ed a una visione davvero coordinata sull'insediamento dei vari servizi. Il Pd di Preganziol, nei prossimi anni, si impegnerà per continuare essere, insieme a tanti giovani, un punto di riferimento dei cittadini sul territorio comunale.