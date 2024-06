Cison, svelata la nuova giunta: Marco Zanin nominato vicesindaco

Cristina Da Soller, sindaca di Cison di Valmarino, ha nominato in questi giorni la giunta per il secondo mandato di “Strada Comune” la lista civica alla guida del borgo trevigiano per i prossimi cinque anni. Marco Zanin è stato nominato vicesindaco, a Maria Cristina Possamai l’altro assessorato.

Nel corso del primo Consiglio comunale del secondo mandato firmato Cristina Da Soller (75% i consensi alla sua lista), la sindaca ha annunciato i nomi della nuova Giunta: Marco Zanin, geometra di 49 anni, è il nuovo vicesindaco. A lui le deleghe per Ambiente e Paesaggio, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio. Maria Cristina Possamai, insegnante, anche lei già consigliera nella passata amministrazione. A Possamai va il comparto dei Servizi Sociali e quello dell’Istruzione. Da Soller ha tenuto per sé le deleghe al Bilancio, al Personale, al Turismo, alle Attività Produttive, all’Edilizia privata e quella all’Urbanistica. Da Soller ha poi voluto assegnare alcune deleghe a ciascun consigliere della sua maggioranza. Cristina Munno si occuperà di Cultura e Artigianato; Andrea Del Vecchio di Sport, di Montagna, di Sentieri e Percorsi, di Protezione Civile, di Eventi e Manifestazioni; Daniele Nardi seguirà Agricoltura, Caccia e Pesca; Azzurra De Martin (la più giovane eletta) si occuperà delle Politiche Giovanili; Riccardo De Mari sarà il riferimento per le associazioni.

Il commento

«Siamo fortemente determinati a portare avanti le progettualità già avviate nel corso del precedente mandato e siamo pronti a mettere in cantiere nuove iniziative - ha concluso Da Soller -. Abbiamo voluto attribuire deleghe a tutti i consiglieri così da essere efficaci in ogni comparto. Intendiamo amministrare con un forte lavoro di squadra: ecco perché nel nostro operato verremo supportati anche dai candidati che non sono stati eletti in consiglio».