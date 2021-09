Comunali 2021, Villorba in Azione rinuncia alla festa di fine campagna elettorale

Niente festa di fine campagna elettorale per la lista civica Villorba in azione. Il budget raccolto in questo mese e destinato all’organizzazione dell’evento, infatti, verrà interamente devoluto alla Fondazione Città della Speranza Onlus. «La decisione è stata condivisa con tutti i candidati consiglieri e con i sostenitori di Villorba in azione – rivela la candidata sindaco Silvia Barbisan – Uno dei giorni che ricordo con maggiore emozione della mia esperienza amministrativa fu l’inaugurazione del Parco dell’Aurora a Lancenigo, proprio a fine settembre del 2018. In quell’occasione fu sugellato il gemellaggio tra Villorba e la Città della Speranza.

La Fondazione è un cardine fondamentale per la prevenzione e la ricerca oncologica pediatrica in tutta Italia. Basti pensare che la Clinica di Oncoematologia pediatrica di Padova, la prima opera eretta dalla Città della Speranza nel 1996, è oggi il centro di riferimento nazionale per la diagnosi delle leucemie acute nei bambini.

Come Comune tre anni fa ci siamo impegnati con la Fondazione a sostenere la prevenzione e la cura delle patologie oncologiche infantili. Oggi Villorba in azione ha un’occasione per mantenere quella promessa, possiamo fare la nostra parte. Rinunciamo a un momento conviviale, ai proclami di fine campagna, ma siamo felici di poter dare una mano a chi ha dimostrato di sapersi davvero dedicare alla comunità. Gli aiuti non hanno colore, e speriamo che le buone iniziative ne generino altre: a beneficiarne sarebbero persone di straordinario valore e i nostri bambini».