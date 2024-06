Elezioni Europee 2024, guida al voto: la X sulla scheda e le preferenze

Sabato 8 e domenica 9 giugno tutta Italia è chiamata a votare per il rinnovo del Parlamento europeo oltre ai 3700 comuni (55 in provincia di Treviso) che eleggeranno il loro nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale.

Appuntamento sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle 23, e domenica dalle 7 alle 23, mettendo una X sul simbolo della lista che si vuole votare, con la matita copiativa fornita dal seggio elettorale. Si potranno esprimere anche preferenze sui candidati e le candidate di quella specifica lista, rispettando la rappresentanza di genere. Ma come si vota per le europee? Le regole su come votare sono le stesse per ogni circoscrizione. Prendendo ad esempio la seconda circoscrizione del Nordest: bisognerà segnare una X sul simbolo del partito (o lista di partiti) che si vuole sostenere, eventualmente scrivendo i cognomi (vanno bene anche nomi e cognomi) di tre candidati nelle tre righe a lato del simbolo. Devono essere tutti della stessa forza politica. Attenzione al genere: se si esprimono due o tre preferenze, devono essere per candidati di sesso diverso. Altrimenti verrà considerata valida solo la prima preferenza. Non è possibile il voto disgiunto: significa che i candidati e le candidate per cui si esprime una preferenza devono far parte della stessa lista votata. Della seconda circoscrizione Italia Nord Orientale fanno parte: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Qui sopra trovate il fac simile delle schede elettorali che verranno fornite alle urne: hanno colori diversi a seconda della circoscrizione elettorale. I simboli tondi rappresentano le varie liste elettorali, singoli partiti o gruppi di partiti. , su cui andrà messa una X per esprimere il voto.