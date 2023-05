Comunali, Mestriner: «A Treviso gli asili nido sono un lusso per pochi»

«Gli asili nido a Treviso sembrano un lusso di cui pochi genitori possono godere» spiega Maurizio Mestriner, candidato sindaco per Movimento cinque stelle e Unione popolare «L’accesso a quelli privati appare un privilegio per pochi che economicamente possono sostenere alte rette e quelli pubblici sono pochi. Gli orari degli asili nido, inoltre, non soddisfa le necessità di una moderna ed evoluta società che necessita di orari accessibili e non obsoleti. La maggior parte delle giovani coppie lavora e non può prendere i figli alle ore 16. Non solo, Treviso ha una copertura di circa il 20% del fabbisogno, negli altri comuni capoluogo sono quasi tutti oltre il 40% e questo per il sottoscritto e per il Movimento 5 Stelle rappresenta un imbarazzo e un disagio creato dalle precedenti Amministrazioni comunali da colmare».

«Da sindaco, se eletto, darò urgenza all’aumento della copertura e diffusione territoriale di asili nido» continua Mestriner «oltre che a soluzioni pubbliche che tutelino al contempo il diritto alla famiglia, al lavoro ed alla tutela del posto di lavoro dei genitori. Tutto ciò operando con i massimi poteri che un mandato da sindaco concede in materia. Dobbiamo mettere a disposizione spazi già disponibili ed assumere nuovo personale e programmare orari flessibili e veri progetti educativi. Non percepisco una efficace politica a sostegno delle famiglie in tale senso, dobbiamo ridurre le rette. Da un nostro studio approfondito, fatto assieme al candidato consigliere Michele Schiavinato, risulta che Treviso ha un imbarazzante ultimo posto in Veneto, addirittura sotto il minimo individuato dalla normativa europea che prevede una copertura di almeno il 33% dei bambini al di sotto dei 3 anni».