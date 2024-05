A Pederobba l'asse Lega-FdI si sfalda, la vicesindaca sfida Turato

Questi sono gli ultimi giorni per la preparazione delle liste dei candidati ai consigli comunali e ai municipi di ben 55 amministrazioni della Marca. Nel frattempo continuano le presentazioni dei papabili sindaci e quasi ovunque Lega e Fratelli d'Italia sono stati monolitici nel sostenere un candidato per il centrodestra. Tra le pochissime eccezioni c'è Pederobba dove il sindaco uscente, Marco Turato, esponente della Lega, dovrà affrontare, a sorpresa, la vicesindaca Sabrina Moretto, meloniana. Inevitabile che a urne chiuse si dovrà fare i conti con questa spaccatura. Moretto, impiegata commerciale (è laureata in economia internazionale), mamma di un bimbo e un passato da pallavolista, viene da dieci anni da assessore e nell'ultimo mandato ha ricoperto il ruolo di vicesindaca. «Credo che il territorio meriti una nuova spinta con una persona che ha comunque una certa esperienza maturata a fianco dell'attuale amministrazione» ha spiegato la candidata. «Le parole del vicesindaco Moretto mi sorprendono» spiega in una nota il sindaco di Pederobba, Marco Turato «apprendo dai giornali della sua decisione di candidarsi che non è mai stata condivisa con il gruppo di maggioranza, né, tantomeno, con me. Ho sempre cercato in questi anni di privilegiare l’unità della squadra perché le priorità di tutti noi devono essere sempre i cittadini ed i problemi da risolvere e non le ambizioni personali. Non comprendo, quindi quali motivazioni abbiano spinto il vicesindaco Moretto a candidarsi contro la maggioranza di cui mi risulta a tutt’oggi faccia parte, votando, anche nell’ultimo consiglio comunale, ogni provvedimento proposto. Credo i cittadini meritino di conoscere le reali motivazioni di questo strappo, poiché tutti noi abbiamo il dovere della trasparenza con i pederobbesi e quello della coerenza verso di loro e verso noi stessi». «A tal proposito» precisa Turato «ogni scelta è legittima ma per amore di verità occorre che i cittadini siano consapevoli del contesto in cui questa decisione è maturata. Qualche settimana fa, prima di ufficializzare la mia ricandidatura ho coinvolto tutta la squadra che compatta mi ha rinnovato il proprio sostengo senza condizioni, nello spirito di umiltà e passione che ci ha mosso in questi anni di amministrazione. Con mia sorpresa, il Vicensindaco a differenza di tutti gli altri componenti della squadra ha condizionato il proprio sostegno alla maggioranza a dei veri e proprio accordi pre-elettorali che mai prima mi erano stati proposti da qualsiasi candidato consigliere tantomeno dagli attuali. Nello specifico mi sono stati posti dalla vicesindaco una serie di paletti su chi si sarebbe dovuto candidare e chi no, su chi accettare e chi escludere (senza motivi apparenti) e la richiesta di essere nominata vicesindaco a prescindere dai voti ottenuti nella prossima tornata elettorale. A fronte di queste richieste che nulla hanno a che vedere con i reali interessi di Pederobba, dei suoi cittadini e del territorio, ma con le ambizioni personali dei singoli le strade si sono divise. Non mi sono mai riconosciuto nella logica degli accordi pre elettorali, della politica politicante del vincere per vincere e non mi ci riconoscerò mai. Ho sempre creduto nelle idee, nella correttezza, nelle persone, nella coerenza». Il terzo candidato alla corsa elettorale di Pederobba è Alessandro Berlese che guida la lista civica "Oltre -Alternativa civica".

I movimenti negli altri Comuni della Marca

Sabato prossimo, 4 maggio, alle ore 11:30 presso il Ristorante Gambrinus si svolgerà la presentazione della ricandidatura a sindaco di San Polo di Piave di Nicola Fantuzzi. Il 30 aprile varata anche l'avventura di Alessandro Brait, 41 anni, candidato sindaco del centrodestra a Vazzola (l'attuale primo cittadino Alessandro Zanon ha scelto di non ricandidarsi): qui il rischio è quello che in assenza di altre liste si debba ricorrere ad una lista "civetta", come lo scorso anno a Mareno di Piave, per sventare il commissariamento. L'altra carta possibile da giocare, molto rischiosa, è quella del superamento del quorum. A Colle Umberto sono due i candidati: ad Edoardo Scarpis, primo cittadino per due mandati, si è aggiunta Nella Dassiè che è sostenuta da "Futuro comune" e "Lega Colle Umberto" e sarà ufficialmente presentata l'8 maggio, alle 20.30. in sala Lawrenz. Il terzo candidato potrebbe essere il sindaco uscente, Sebastiano Coletti, che non ha ancora sciolto le riserve. A Mansuè e Ormelle hanno ufficializzato la loro ricandidatura gli attuali sindaci, Leonio Milan (l'ex carabiniere insegue il terzo mandato) sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia e Andrea Manente (sabato prossimo la presentazione ufficiale per il quarto mandato) per Lega e "Ormelle viva". Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il nome dell'avversario di Luca Durighetto, sostenuto da tutto il centrodestra, nella corsa alla riconferma a Zero Branco: si tratta di Luigi Cecconi, 57 anni, mediatore creditizio, noto per essere il presidente della Kosmos volley. Sabato 4 maggio alle 10, al bar Elisa, si svolgerà la presentazione del candidato e della sua lista. A Povegliano ha ufficializzato la candidatura Nicola Collavo, 43 anni, con "Povegliano cresce", sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia: l'assessore al bilancio nella Giunta del primo cittadino uscente Rino Manzan affronterà Anita Avoncelli (Lega) e una lista di centrosinistra, "Il Comune che vogliamo" con candidato Paolo Vidotto. A Valdobbiadene la sfida sarà a tre: Martina Bertelle (centrodestra unito), l'ex sindaco Luciano Fregonese e Paolo Agnolazza, 66enne ex sindacalista della Cisl e iscritto al Pd. Lo sfidante del primo cittadino di Gaiarine, Diego Zanchetta, sarà Elisa De Zan, vicesindaca in area Forza Italia. Infine a Salgareda Vito Messina, 78 anni (già primo cittadino), sfida con la civica "Salgareda partecipa - per tutto ciò che sei" l'attuale sindaco Andrea Favaretto.