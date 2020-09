A Ca' Sugana inizia il cambio di ruoli in Giunta: pronto il rimpasto delle deleghe

A Ca' Sugana sarà presto il momento della rivoluzione delle deleghe all'interno della Giunta comunale. Entro il prossimo mese di dicembre, infatti, il sindaco Mario Conte è pronto a modificare in parte le responsabilità di alcuni assessorati, così «da rispondere meglio alle esigenze attuali, soprattutto a seguito dei cambi avvenuti in estate tra i dirigenti comunali».

«Che sia chiara una cosa però - dichiara ai nostri microfoni il primo cittadino trevigiano - Quanto stiamo predisponendo non mina in alcun modo la stima che ho nei confronti della Giunta, tanto che verrà riconfermata in toto. Il Covid, però, ha portato con sé nuove tematiche (come ad esempio l'impatto del virus nelle scuole) da affrontare con maggior energia di prima e perciò alcuni settori avranno d'ora in avanti bisogno di maggior attenzione». Proprio per questi motivi, il sindaco sta in questi giorni effettuando una serie di incontri con gli attuali assessori per capire al meglio come ridistribuire i compiti a partire dal 2021.

«Nulla è ancora deciso - chiosa Mario Conte - ma in linea di massima Zampese manterrà i Lavori Pubblici lasciando il Verde Pubblico (e l'Ambiente) a Manera, mentre la Nizzetto si concentrerà solo sulla Scuola lasciando così lo Sport al vicesindaco De Checchi (che aveva già ricoperto questo ruolo nella precedente Giunta Gobbo, ndr). Quelli che ci aspettano saranno mesi complicati sono molteplici punti di vista e, quindi, avere una squadra con cariche ancora più mirate che prima potrà sicuramente essere utile nel trovare le soluzioni adatte ad ogni possibile problematica che dovesse emergere di singoli settori».

IN COMUNE ARRIVA LA FIGURA DELL'AGRONOMO

Il Comune di Treviso inserisce nella sua dotazione organica la figura dell’agronomo. La novità per il personale è stata approvata questa mattina dalla Giunta nell’ambito del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2022-2023: verrà infatti indetto un concorso, già nel 2021, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico “agronomo e forestale” (categoria D/1) nel settore Urbanistica, Sportello Unico, Verde. L’agronomo sarà in grado di garantire competenze in particolari ambiti oltre che la conoscenza delle specificità richieste dalle normative di settore. Avrà funzioni di supervisione e controllo sullo stato del patrimonio arboreo della città di Treviso e sulla tutela del paesaggio con la possibilità di agire trasversalmente, integrando conoscenze e professionalità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La tutela dell’ambiente, la riforestazione urbana e il verde sono sempre più al centro dell’attività amministrativa - spiega l’assessore all’Ambiente e al Personale del Comune di Treviso, Alessandro Manera - Dalla valutazione dello stato del patrimonio arboreo allo studio degli aspetti e delle zone destinate alla riforestazione urbana, riteniamo sia fondamentale inserire una figura altamente specializzata nella dotazione organica del Comune, che potrà avere così una visione d’insieme e la possibilità di pianificare le azioni in sinergia con gli Uffici Ambiente, Lavori Pubblici e Urbanistica»