Concorso infermieri in Veneto, la Fp Cgil: «Bisogna assumere subito»

«Rispetto all’emergenza infermieristica ed alla carenza del personale non nascondiamo che nelle scorse settimane temevamo di aver preso una cantonata - afferma Ivan Bernini, segretario generale Fp Cgil Veneto - Ad una delle conferenze da Marghera il Presidente Zaia, interrogato su questo, affermò che c’erano 500 domande e che i tempi dei concorsi sarebbero stati accelerati Noi affermavamo che i 190 posti messi a concorso dalla regione Veneto fossero insufficienti e per questo chiedemmo di assumere tutti coloro che avevano fatto domanda di partecipazione al concorso stimandoli in circa 3.000 domande. Nelle scorse giornate, però, sono uscite sul sito Azienda Zero le graduatorie degli ammessi al concorso per infermieri che sarà svolto a fine novembre».

«Nello specifico, hanno presentato domanda e sono stati ammessi alle graduatorie concorsuali 5.248 infermieri, così divisi: Ulss Belluno 212 – Ulss Treviso 472 – Ulss Venezia 882 – Ulss Veneto orientale 192 – Ulss Rovigo 297 – Ulss Padova 282 – Ulss Pedemontana 184 – Ulss Verona 880 – Az. Ospedaliera Padova 648 – Az. Ospedaliera Verona 623 – IOV 138 e Ulss Vicenza 438. Chiarito che il personale infermieristico che presenta domanda di partecipazione al concorso della regione c’è, confermiamo quanto dicemmo allora: 190 posti sono insufficienti e ci sono le condizioni per colmare le carenze evidenziate anche dall’Assessore Lanzarin per poter procedere celermente all’assunzione del personale necessario. Creando, dentro quei numeri, anche le condizioni per poter supportare ospedali, territorio e strutture per anziani» conclude Bernini.