Ballottaggio a Conegliano, Zucol (lista Chies): «Vergognoso chi incita all'astensionismo»

Matteo Zucol, 20 anni, dopo aver ottenuto il record di preferenze al primo turno elettorale con la lista Forza Italia a sostegno di Fabio Chies afferma: «Trovo vergognoso che chi ha aspirato a fare il sindaco nel primo turno, ora sia favorevole all’astensionismo, che è il male peggiore della democrazia. Queste sono cose dell’altro mondo, che farebbero sorridere se non riguardassero Conegliano». Il riferimento è all'ex candidato sindaco Antonio Quarta. «Penso che si dovrebbe volere il meglio per Conegliano, al di là delle percentuali raggiunte - commenta Zucol - Questo è indice di buona politica. Questo è il giusto esempio da dare ai giovani. Giovani che purtroppo troppo spesso tendono a disertare le urne anche a causa di messaggi errati come questi».

«Sono convinto che il nostro programma sia il migliore - aggiunge il giovane - È necessario infatti che l’amministrazione comunale metta al centro temi come innovazione, inclusione, cittadinanza attiva, sociale ed associazionismo, ma soprattutto che guardi e lavori per i giovani, il vero e grande potenziale di Conegliano. Chies e tutti noi sostenitori siamo pronti a farlo. Per questo invito gli elettori di sinistra a leggere il nostro programma, un programma moderato, centrista e lungimirante. Andiamo uniti alle urne, per una Conegliano sempre migliore. Non possiamo lasciare la nostra città in mano alle destre sovraniste».