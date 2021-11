Colpo di scena in Consiglio Comunale a Conegliano: Bortoluzzi lascia il PD

Un fulmine a ciel sereno quello che ha colpito oggi il Consiglio comunale di Conegliano. Alla vigilia della prima assemblea post Amministrative 2021, infatti, l'attuale consigliere Alessandro Bortoluzzi ha deciso di lasciare il Partito Democratico per entrare a far parte del Gruppo Misto. Una scelta non preventivabile quella del candidato sindaco della coalizione democratica alle comunali del 2017, tanto che più di qualcuno è rimasto sorpreso. Risultato il secondo più votato della Lista civica “Noi Democratici” con ben 163 preferenze personali, Bortoluzzi aveva nelle scorse settimane criticato aspramente la scelta del PD di appoggiare al ballottaggio il sindaco uscente Fabio Chies. Nessuno, però, si aspettava un suo cambio di rotta così repentino a poche ore dal primo Consiglio comunale. Una scelta che lo esporrà sicuramente alle critiche dei democratici coneglianesi, trovando però appoggio nella maggioranza consiliare.