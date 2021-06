Flash mob "Noi per Conegliano" in piazza Cima

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

"Un momento di condivisione con chi, come noi, ha a cuore Conegliano" - con queste parole, i rappresentanti della coalizione "Noi per Conegliano" hanno spiegato il "Flash Mob" che li ha visti protagonisti con circa 100 persone, domenica mattina in Piazza Cima a Conegliano. "La nostra coalizione è nata per dare una nuova speranza alla città, e ci stiamo impegnando per far sì che Conegliano ritorni ad essere viva e protagonista." Con striscioni giallo-blù e mascherine con la scritta "Noi per Conegliano" e piccoli adesivi che sono stati distribuiti anche ai simpatizzanti, i rappresentanti delle liste civiche si sono presentati portando ciascuno con sé un libro, uno strumento musicale, un pallone e altri attrezzi sportivi: un messaggio che vuol significare che "la città deve ripartire dalle persone e per le persone: deve ridare occasioni di incontro e confronto, basandosi sulla cultura, sull'arte, sullo sport, sulla sostenibilità e la solidarietà, per garantire a tutti una buona qualità di vita e dare una risposta alle nuove generazioni. La città deve essere riorganizzata su basi diverse dalle logiche politiche e partitiche ed occuparsi di ciò che veramente serve alle persone, alla comunità." Tutto questo non può prescindere dal tema della sicurezza: alcuni rappresentanti di "Noi per Conegliano" si sono poi trasferiti al Biscione: "uno dei luoghi nel cuore della città che merita attenzione, per essere salvato dal degrado e iniziare a vivere una storia nuova. Non è con l'indifferenza, o peggio nascondendo i problemi e rimandando le decisioni, che la situazione migliorerà." Questo "Flash Mob" è la prima tappa di un itinerario di approfondimento che "Noi per Conegliano" dedicherà alla città.