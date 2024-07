Conegliano, inaugurata la nuova sede provinciale di Fratelli d'Italia

Taglio del nastro, nella serata di lunedì 8 luglio, per la nuova sede provinciale di Fratelli d'Italia a Conegliano. Un passo significativo per rafforzare il legame tra i vertici del partito a livello locale e i cittadini. Gli spazi in via Manin saranno un centro nevralgico per l'organizzazione e la coordinazione delle attività politiche del coordinamento trevigiano così da permettere un dialogo diretto e costruttivo con la comunità locale e non solo.

Presenti all'inaugurazione numerosi esponenti del partito e simpatizzanti interessati a conoscere più da vicino le attività e i progetti di Fratelli d'Italia. Nell'occasione sono state presentate le future iniziative del coordinamento provinciale e discusse le principali sfide politiche che attendono il territorio, tra cui l’autonomia del Veneto e le prossime elezioni regionali ed amministrative per il 2025. Obiettivi importanti, soprattutto dopo l’exploit meloniano alle ultime urne che hanno visto il partito della premier Meloni passare in provincia di Treviso da 9 a 18 sindaci (e molti altri sono in procinto di prendere la tessera) e da 114 amministratori locali ad oltre 150, per un risultato che ha permesso a FdI di raggiungere il 37% alle Europee 2024.

I commenti

Durante la cerimonia di inaugurazione Claudio Borgia, presidente Provinciale di Fratelli d'Italia, ha detto: «La nuova sede ci permetterà di radicalizzarci sul territorio e di essere ancora più vicini ai trevigiani, così da ascoltare al meglio le loro esigenze in modo tale da lavorare insieme per il bene comune. Conegliano, infatti, è per noi strategica in quanto si tratta, dopo il capoluogo, della seconda città su cui puntiamo maggiormente per il futuro nella Marca. Questa scelta decentrata, perlomeno rispetto a quanto fatto in passato da altri partiti, ci permette poi di essere più vicini a chi abita in provincia. Tutto ciò tenendo conto che presto apriremo anche una sede a Treviso a disposizione del circolo locale di FdI».

«Questo nuovo spazio, scelto anche per i suoi ampi interni che mettiamo fin da subito a disposizione di tutti i cittadini, non è solo un luogo di ritrovo, ma è soprattutto un simbolo della nostra presenza e del nostro impegno costante verso gli elettori - ha concluso il coordinatore regionale di FdI, Luca de Carlo - La Marca ha sempre avuto un ruolo cruciale nel panorama politico regionale e nazionale e con questa nuova sede intendiamo rafforzare ulteriormente questo legame, raccogliendo idee, proposte e segnalazioni in vista di un partito sempre più forte e coeso».