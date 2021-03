Parcheggio ospedale di Conegliano: «Il Comune si faccia carico delle spese»

La proposta di Lorenzo Burgio, presidente del circolo Fratelli d'Italia Conegliano: «Contributo per le spese di gestione e per tenere lontani i parcheggiatori abusivi»

Il parcheggio dell'ospedale di Conegliano torna a far discutere: se da una parte sono in molti a chiedere di mantenere la sosta gratuita, dall'altra continua a esserci il problema legato alle spese di gestione necessarie per la manutenzione del parcheggio e i turni di guardianìa.

In passato, infatti, nell'area di sosta era stata segnalata più volte la presenza di parcheggiatori abusivi particolarmente aggressivi ed, in alcuni casi, addirittura pericolosi. Viste le necessità del Comune di far fronte ad impegni economici evidentemente presi in precedenza, Fratelli d'Italia Conegliano ha voluto fare una nuova proposta per il futuro del parcheggio: «L'amministrazione comunale, ma anche quelle dei centri vicini, potrebbero provvedere, per propria quota parte, a disporre un contributo fisso mensile o annuale che copra gli introiti che non vorremmo venissero chiesti all'utenza, soprattutto quella debole, che utilizza il parcheggio dell'ospedale per necessità, e non per parcheggiare la macchina e andare al mercato».