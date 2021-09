Elezioni comunali a Conegliano, giovedì il confronto tra candidati sindaco

Giovedì 16 settembre alle 20.30 presso il teatro “Toniolo” di via Galilei l'incontro organizzato da Confartigianato in vista delle prossime elezioni. I cittadini potranno inviare le loro domande ai candidati via mail

Confartigianato Imprese Conegliano in vista delle prossime elezioni amministrative elettorale organizza per giovedì 16 settembre alle 20.30 presso il teatro “Toniolo” di via Galilei un appuntamento aperto alla cittadinanza con i cinque candidati alla carica di primo cittadino.

Fabio Chies, Lorenzo Damiano, Francesca Di Gaspero, Piero Garbellotto, e Antonio Quarta saranno i destinatari di un documento curato dall'associazione che fa sintesi delle richieste del mondo produttivo volte a sostenere e incoraggiare l’imprenditoria, valorizzare il territorio, rendere attrattiva, inclusiva e sostenibile la città oltre che sicura. I candidati oltre a sfidarsi sui temi “caldi” della città di Conegliano risponderanno alle domande poste dai moderatori e a quelle anticipate dai cittadini. È possibile infatti in vista dell’evento inviare i quesiti per i quali si ricercano risposte all’indirizzo dell'associazione info@co.artigianato.org

A causa delle restrizioni anti-contagio, il teatro potrà ospitare al massimo 106 persone: per partecipare all’evento è richiesto il Green Pass. E’ inoltre necessario prenotare il proprio posto a sedere contattando l’Associazione. Il dibattito verrà trasmesso anche in streaming sulla pagina associativa di Facebook. Di Gaspero guida “Noi per Conegliano”, la grande coalizione di centrosinistra formata da due liste, “Noi Democratici” e “Progettiamo Conegliano”. Il centrodestra, invece, si presenta diviso: l’ex sindaco uscente Chies è sostenuto da Forza Italia, “Chies Sindaco” e “Forza Conegliano”. Garbellotto ha il sostegno di Lega, Fratelli d’Italia e di “Libertà Civica e Popolare-Conegliano al centro”. Lorenzo Damiano guida la lista “#Norimberga 2”, mentre Antonio Quarta è il candidato della “Lista Civica Parè”.