Confronto con i candidati a sindaco di Treviso

L’associazione Salvaguardia Ambiente Treviso e Casier Onlus, da anni impegnata per la difesa e la valorizzazione del territorio del quartiere sud di Treviso, organizza un incontro con i candidati a sindaco di Treviso per le prossime elezioni amministrative di maggio 2023. "Il quartiere presenta criticità storiche in termini di viabilità, mobilità, servizi passivi, aumento della cementificazione, e progetti molto rilevanti - commenta Roberto Rasera, presidente della onlus che organizza il confronto fra i candidati. - Le scelte amministrative sono fondamentali affinché gli impatti di tali interventi siano minimi e, contemporaneamente, per pensare un approccio veramente sostenibile alla mobilità e alla vivibilità dell’area. Per questo riteniamo importante sentire la voce dei candidati a sindaco, tutti invitati, affinché spieghino ai cittadini come intendono gestire le dinamiche, le criticità e le potenzialità del quartiere sud, con particolare riferimento alla zona S. Antonino - Chiesa Votiva, senza dimenticare le grandi scelte strategiche per la città (e, indirettamente, per i comuni contermini)". Il dibattito-confronto è previsto per venerdì sera 14 aprile alle ore 20.30 presso l’aula magna delle Scuole medie Felissent in Via Caduti di Cefalonia, 19. Ai candidati saranno esposte richieste concrete e puntuali, cui si chiederanno risposte altrettanto chiare.