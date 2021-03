Consiglio delle Autonomie Locali: Cappelletto e Benedos nuovi delegati per la Marca

L’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Treviso, riunitasi martedì in via straordinaria in videoconferenza, ha designato i due rappresentanti che andranno a comporre il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione del Veneto: si tratta di Claudia Benedos sindaca di Maser, che ha ottenuto 42 preferenze, e Alberto Cappelletto sindaco di San Biagio di Callalta, che ha ottenuto 16 preferenze. Saranno dunque loro i rappresentanti della Provincia di Treviso nel Consiglio delle Autonomie assieme a Stefano Marcon che in quanto presidente della Provincia di Treviso è componente di diritto del CAL. Il Consiglio delle Autonomie, ai sensi della normativa regionale vigente, svolge attività consultiva, concertativa e propositiva. Ogni Provincia è tenuta a nominare entro il 30 marzo 2 componenti, eletti dall’Assemblea dei Sindaci.