Festa a Palazzo dei Trecento per il ritorno del Consiglio Comunale in presenza

«Oggi siamo finalmente tornati a Palazzo dei Trecento per il Consiglio Comunale. Dopo tante videoconferenze (in questa sede desidero ringraziare i Servizi informatici del Comune di Treviso che hanno permesso lo svolgimento delle sedute a distanza), il Salone dei Trecento torna ad essere la sede naturale del Consiglio. Il dibattito in presenza, la condivisione e questo Salone ci sono mancati tantissimo!». A dirlo, oggi pomeriggio, è il sindaco di Treviso Mario Conte che ha partecipato al primo Consiglio Comunale in presenza dopo 9 mesi di assenza e assemblee a distanza. Un momento, a suo modo, storico per tutta la politica cittadina.