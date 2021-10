Amministrative a Cordignano: Roberto Campagna trionfa su Biz ed è il nuovo sindaco

Tutto come da pronostico in Comune a Cordignano per le elezioni comunali 2021. Nella giornata odierna, infatti, l'ex primo cittadino Roberto Campagna (fino ad oggi assessore al bilancio e allo sport nell'Amministrazione Biz) è stato eletto a nuovo sindaco del paese con una percentuale di circa il 60% con la sua lista Cordignano Viva per il centrodestra. Male, invece, il sindaco uscente Alessandro Biz che con Tutti per Cordignano si è fermato al 15%, superato nelle percentuali anche dall'imprenditore Luca De Re con Insieme per Cordignano, espressione della sinistra locale.

"La campagna elettorale è stata impegnativa, ma anche ricca di momenti di dialogo, di confronto e scontro, di conoscenza e crescita. Mi sento di esprimere il mio grazie sincero a tutte quelle persone che mi sono state vicine in questi mesi che hanno portato a queste elezioni: i cittadini che sono venuti ai gazebo e agli incontri per ascoltare e chiedere; i sostenitori che sono l’anima silenziosa di una lista ma danno un supporto enorme nell’organizzazione; la mia famiglia che mi appoggia sempre nelle mie decisioni e scelte; i candidati che si sono fidati di me mettendo la loro persona a disposizione del nostro progetto politico” afferma il nuovo sindaco.

"Da domani ci metteremo al lavoro per approvare il bilancio comunale e per ripartire dai nostri progetti in riferimento al sociale, alla sicurezza idraulica e alla tutela della famiglia. Certamente ci sarà modo di festeggiare a dovere con tutti per un momento molto importante per me e per chi mi sta accanto - conclude Campagna - Le percentuali raggiunte sono in ogni caso in linea con quello che ci aspettavamo, soprattutto dopo la campagna elettorale controproducente messa in atto dal collega Biz". Tra i progetti da portare avanti anche la ristrutturazione del Teatro Francesconi, la realizzazione di una nuova palestra . Da ricordare che in squadra con Campagna ci sono in lista anche Mauro Fael, Tiziano Feltrin, Cinzia Soneghet, Giovanna Piccoli, Carlo Baggio, Giada Della Libera, Loris Salatin, Vincenzo Nicola Pagliara, Giada Pasqualetto, Silvia Zaia, Matteo Basso, Andrea Bitto.