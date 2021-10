Cordignano: Roberto Campagna è il nuovo sindaco

Tutto come da pronostico in Comune a Cordignano per le elezioni comunali 2021. Nella giornata odierna, infatti, l'ex primo cittadino Roberto Campagna (fino ad oggi assessore al bilancio e allo sport nell'Amministrazione Biz) è stato eletto a nuovo sindaco del paese con una percentuale del 60,37% (8 seggi) con la sua lista Cordignano Viva per il centrodestra. Male, invece, il sindaco uscente Alessandro Biz che con Tutti per Cordignano si è fermato al 15,17% (1 seggio), superato nelle percentuali anche dall'imprenditore Luca De Re con Insieme per Cordignano (il 24,46% per 3 seggi), espressione della sinistra locale.

Il commento

«La campagna elettorale è stata impegnativa, ma anche ricca di momenti di dialogo, di confronto e scontro, di conoscenza e crescita. Mi sento di esprimere il mio grazie sincero a tutte quelle persone che mi sono state vicine in questi mesi che hanno portato a queste elezioni: i cittadini che sono venuti ai gazebo e agli incontri per ascoltare e chiedere; i sostenitori che sono l’anima silenziosa di una lista ma danno un supporto enorme nell’organizzazione; la mia famiglia che mi appoggia sempre nelle mie decisioni e scelte; i candidati che si sono fidati di me mettendo la loro persona a disposizione del nostro progetto politico - afferma il primo cittadino - Da domani ci metteremo al lavoro per approvare il bilancio comunale e per ripartire dai nostri progetti in riferimento al sociale, alla sicurezza idraulica e alla tutela della famiglia. Certamente ci sarà modo di festeggiare a dovere con tutti per un momento molto importante per me e per chi mi sta accanto - conclude Campagna - Le percentuali raggiunte sono in ogni caso in linea con quello che ci aspettavamo, soprattutto dopo la campagna elettorale controproducente messa in atto dal collega Biz. Tra i progetti da portare avanti anche la ristrutturazione del Teatro Francesconi e la realizzazione di una nuova palestra».

Il nuovo consiglio comunale

Cordignano Viva: Giada Della Libera, Carlo Baggio, Cinzia Soneghet, Matteo Basso, Mauro Fael, Giada Pasqualetto, Loris Salatin, Andrea Bitto

Insieme per Cordignano: Luca De Re, Barbara Buttignol, Silvano Piccoli

Tutti per Cordignano: Alessandro Biz