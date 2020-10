Covid, Szumski attacca il Governo: «Mascherine sono museruola, no alle multe»

«Ho detto al comandante della polizia municipale di non rompere le scatole ai nostri concittadini. La mascherina all'aperto è una museruola». A dirlo, intervenendo in diretta a "Il Morning Show" (programma della mattina in onda su Radio Cafè), è il sindaco di Santa Lucia di Piave Riccardo Szumski, oltre che medico di base nel territorio. «Dall'inizio di questa epidemia abbiamo avuto solo due deceduti perchè abbiamo curato bene le persone - spiega il sindaco medico trevigiano - E' logico che se aspetti che una persona dopo dieci giorni di febbre inizia a tossire, allora quando arriva in ospedale poi avrà dei problemi e così da intasare le terapie intensive. Serve curare le persone, non le mascherine all'aperto che non servono a nulla se uno cammina da solo. Dunque, se uno vuole venire a farsi una passeggiata tranquillo a Santa Lucia di Piave può farlo senza problemi, qui la multa certamente non gliela facciamo».

