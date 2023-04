Vedelago, Andretta si candida a sostegno dell'ex vice Marco Perin

Si chiama “Lista Cristina Andretta” con la scritta “I love Vedelago”: è la seconda lista a supporto del candidato sindaco Marco Perin guidata dall’attuale sindaco Cristina Andretta. Una lista civica composta da 16 componenti uniti dalla passione per l’impegno civico e l’amore per Vedelago, come indica il nome della lista stessa.

La lista

Classe 1979, originaria della frazione di Albaredo dove vive con il marito Mattia, la figlia Beatrice di 10 anni e la madre, Cristina Andretta fin da giovane è animata dalla passione politica. Si presenta per la prima volta alle elezioni comunali del 2004, quando non viene eletta. Nel 2009 viene eletta e nominata assessore fino al 2012, anno in cui la giunta decade prematuramente e il Comune viene commissariato. Si candida quindi come sindaco nel 2013 diventando sindaco, ruolo che bisserà anche nell’ultimo quinquennio dopo il voto del 2018.

Il commento

Cristina Andretta conclude: «Conosco Marco Perin da quasi vent’anni. Assieme abbiamo affrontato già quattro campagne elettorali e sono convinta che abbia le caratteristiche giuste per stare alla guida del nostro Comune. Marco Perin è un uomo di squadra, che mette l’interesse collettivo al primo posto. Una persona di fiducia, che vive tra la gente 365 giorni all’anno. Una figura di esperienza, disponibile e con una visione lungimirante sul futuro di Vedelago. Assieme abbiamo condiviso tante sfide, tutte all’insegna del confronto, a volte anche duro, per cui non posso che essere certa che sia la persona giusta per continuare nel percorso di rinnovamento di Vedelago che assieme abbiamo avviato».

La lista

Cristina Andretta (Albaredo, 43 anni)

Luca Ballan (Casacorba, 42 anni)

Gabriele Falchi (Albaredo, 49 anni)

Nerina Roncato (Albaredo, 55 anni)

Vincenzo Assenza (Vedelago, 43 anni)

Ilenia Tobio (Vedelago, 42 anni)

Enea Muraro (San Mamante Vedelago, 49 anni)

Vanna Sartoretto (Casacorba, 43 anni)

Albert Roncat (Vedelago, 43 anni)

Gessica De Marchi (Vedelago, 49 anni)

Mattia Canova (Cavasagra, 40 anni)

Mariano Marchesin (Vedelago, 65 anni)

Favarotto Simone (Barcon, 45 anni)

Maria Cantore (Vedelago, 49 anni)

Prospero Leanza detto Rino (Vedelago, 52 anni)

Filippo De Liberali (Albaredo, 45 anni)