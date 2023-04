Comunali 2023, Luigi De Magistris a Treviso con Unione Popolare

Luigi De Magistris e il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Maurizio Mestriner, saranno a Treviso martedì 2 maggio alle ore 17.30 per incontrare gli elettori in piazza Borsa. Nell'occasione sarà presentato il progetto di Unione Popolare e il programma elettorale con un comizio di De Magistris e delle candidate e dei candidati in lista.