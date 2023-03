Comunali 2023, De Nardi incontra i trevigiani nei quartieri

Dopo l'incontro di sabato 18 marzo in Piazza Santa Maria dei Battuti la campagna elettorale di Giorgio De Nardi, candidato sindaco del centrosinistra, continuerà questa e la prossima settimana nei quartieri di Treviso.

Gli incontri

Da martedì 21 a venerdì 31 marzo De Nardi incontrerà i trevigiani partendo dai quartieri ad est della città (Fiera, Selvana, e Santa Maria del Rovere). L'appuntamento è per martedì sera, alle ore 20.45, alle scuole Ciardi di Via Leonardo da Vinci. Il secondo incontro si terrà invece giovedì 23 marzo, sempre alle 20.45, alle scuole Bianchetti e sarà rivolto ai residenti nei quartieri nord (Santa Bona, San Pelajo, San Liberale, Monigo e San Paolo). Terzo appuntamento la settimana successiva, martedì 28 marzo, alle scuole Anna Frank per i quartieri ovest (San Giuseppe, Canizzano, Sant'Angelo, Santa Maria del Sile). Ultimo incontro, sempre alle 20.45, venerdì 31 marzo alle scuole Felissent in Via Caduti di Cefalonia, 19. Invitati a partecipare i residenti Sant'Antonino, San Lazzaro e San Zeno.

ll commento

«Saranno occasioni di dialogo con tutti i trevigiani nei luoghi dove vivono - spiega De Nardi -. Parleremo di servizi comunali e sanitari, trasporto pubblico, piste ciclabili, riqualificazione urbana, verde pubblico, la creazione di una rete tra i parchi a est della città, spazi civici e la possibilità di implementare orti urbani. Ci faremo promotori di costruire relazioni tra chi vive nei nostri quartieri e tra quartieri vicini».