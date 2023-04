Degrado al parco di Via Pennacchi, Terzo Polo incontra i residenti

In via Pennacchi, quartiere residenziale di Sant’Artemio (ultimo lembo del territorio comunale Treviso al confine con Villorba), gli abitanti lamentano da tempo il pessimo stato in cui versa il piccolo parco a servizio delle famiglie, di proprietà comunale. Di queste segnalazioni si è fatta carico Elisa Di Giovanni, residente a Santa Maria del Rovere e candidata al consiglio comunale nella lista Azione, Futura e Italia Viva a sostegno del candidato sindaco Nicolò Rocco. Lunedì 17 aprile Di Giovanni ha effettuato un sopralluogo nell’area verde insieme ad alcuni residenti per prendere visione direttamente dello stato delle cose e discutere le attuali criticità del giardino pubblico.

Il commento

«Il quartiere residenziale, che fa da sfondo a questo spazio verde a gestione comunale, è ampio e vario, costituito da molte famiglie con bambini e bambine che amano ritrovarsi a giocare nel parco sotto casa. Nelle ore pomeridiane questo diventa un luogo di aggregazione e scambio - commenta Di Giovanni -. Più volte però i residenti hanno segnalato all’attuale amministrazione comunale l’assenza di interventi di manutenzione, disattenzione che ha portato nel tempo all’usura delle attrezzature ludiche, le quali appaiono lese in più punti, rovinate e pure pericolose, con travi divelte, chiodi arrugginiti esposti e pedane dissestate. Inoltre viene segnalata la poco felice promiscuità tra la zona adibita al gioco e quella dedicata alle passeggiate degli amici a quattro zampe. Essendo questi spazi generosi, sarebbe più consono pensare a un’adeguata divisione dei due settori, creando una zona per la sgambatura dei cani e favorire così una migliore pulizia e gestione dell’area giochi. All’interno del tessuto cittadino è importante favorire la creazione di reti spontanee tra cittadini, in particolare tra i residenti in uno stesso quartiere - conclude Elisa Di Giovanni -. In quest'ottica appare indispensabile preservare e migliorare quei luoghi dove l’aggregazione sociale si sviluppa liberamente, ossia gli spazi verdi pubblici». Il candidato sindaco Nicolò Rocco avrà un incontro ravvicinato con i residenti di Santa Maria del Rovere e Sant’Artemio giovedì 27 aprile alle 17.30, per raccogliere altre segnalazioni sulle problematiche dell’area fuori mura più popolosa di Treviso.