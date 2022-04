Conegliano, l'assessore Piccoli si dimette: al suo posto Cristina Sardi

Chiara Piccoli si è dimessa per motivi personali dall'incarico di assessore comunale a Conegliano. Un annuncio che, martedì 12 aprile, ha scosso la Giunta del sindaco Fabio Chies a soli sei mesi dalle ultime elezioni. Al suo posto la consigliera Cristina Sardi.

Solo alcune voci, mai confermate, di attriti con sindaco e giunta potevano far presagire a quanto annunciato martedì mattina in Comune. Una decisione sofferta, presa solo nelle ultime settimane, ha spiegato Chiara Piccoli. Le deleghe a cultura, politiche di sviluppo della rete delle istituzioni culturali, politiche per lo sviluppo del sistema museale, Galleria d’arte di Palazzo Sarcinelli, biblioteca e sviluppo della rete del sistema bibliotecario, promozione e valorizzazione dell’identità storico culturale della città, rapporti con le associazioni locali e cittadinanza attiva passeranno a Cristina Sardi che lascerà il ruolo di consigliere comunale di maggioranza nella lista civica "Chies sindaco - Avanti tutta" a Marzia Bottecchia, attuale consigliere comunale a San Vendemiano. L'ex assessore Piccoli continuerà a far parte del gruppo politico "Avanti tutta"pur avendo dato le dimissioni. Il sindaco Chies, nonostante la prima defezione nella sua Giunta, smentisce qualsiasi voce di crisi e malcontento spiegando che il clima è ancora lo stesso della campagna elettorale. Le dimissioni dell'assessore Piccoli sono arrivate dopo un comune accordo.