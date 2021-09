Avvicendamento in Consiglio Comunale per il PD: Pizzolato subentra a Manfio

Per il Partito Democratico di Treviso quella di oggi è una giornata storica visto l'ormai certo avvicendamento in Consiglio Comunale tra la Consigliera Liana Manfio, dimissionaria, ed il Consigliere subentrante Roberto Pizzolato (secondo dei non eletti alle scorse elezioni comunali). Per i democratici si tratta dunque del secondo subentro dopo quello di Nicolò Rocco che aveva sostituito l'ex sindaco Giovanni Manildo sempre in Consiglio Comunale. Le dimissioni di Liana Manfio, confermate ieri a Palazzo dei Trecento, sono state comunicate improvvisamente a tutti i tesserati, tanto che in molti sono rimasti sorpresi da questa sua scelta. Tra i primi a ringraziarla anche il Capogruppo PD in Consiglio Comunale, Stefano Pelloni, che ha voluto ricordare il suo lungo impegno nella politica cittadina, facendo però altresì gli onori di casa per il geometra Pizzolato che avrà ora in eredità una densa attività di minoranza a Ca' Sugana. In ogni caso, tra le motivazioni che hanno spinto l'ex assessore al sociale alle dimissioni c'è una "quasi impossibilità di garantire un contraddittorio in Comune. Oggi, con questa maggioranza - chiosa Manfio - l'attività di minoranza è praticamente scomparsa. Ho meditato a lungo su questa scelta, soprattutto per non deludere i miei elettori, ma ormai non ce la facevo più. Da oggi, quindi, mi dedicherò all'ambito del volontariato dal quale non mi sono mai realmente distaccata".