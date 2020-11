Castagne e vin brulè al Django: «E' irrispettoso, lo Stato deve subito intervenire»

I capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale a Treviso (Acampora, Barbisan, Visentin, Basso e Zanon), una volta venuti a conoscenza tramite social network di una festa con castagnata e vin brulè organizzata dal "Centro Sociale Occupato Django" di via Monterumici, sabato sera hanno subito inviato una richiesta al Prefetto e al Questore di Treviso per richiedere di intensificare i controlli e imporre l'annullamento di questa iniziativa «quantomeno discutibile soprattutto in un momento storico delicatissimo come quello che stiamo vivendo in quanto contraria a tutte le disposizioni nazionali anti Coronavirus - dichiara il consigliere Davide Acampora - Oltretutto l'atteggiamento del Django risulta essere irrispettoso nei confronti di tutta la cittadinanza che sta facendo enormi sacrifici per contenere la trasmissione del virus. Per non parlare dei salti mortali che i trevigiani sono costretti a fare per barcamenarsi tra un Dpcm e l'altro, tentando di sopravvivere non solo all'epidemia sanitaria, ma anche a quella economica».

Nello specifico, ad essere preso di mira dalla destra trevigiana è l'evento "Django Sunday" organizzato per domenica alle ore 14. Questa la descrizione apparsa su Facebook: «Manteniamo vivi gli spazi di socialità! L'aumento dei contagi sta portando alla progressiva chiusura di moltissime attività. Come a marzo, le prime ad essere sacrificate sono quelle attività ritenute “non essenziali” come la scuola e gli spazi di socialità, mentre la gente continua ad ammalarsi usando autobus o treni strapieni per andare a lavorare. Abbiamo deciso di aprire il nostro spazio la domenica pomeriggio, garantendo che tutte le attività si svolgano nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di salute: per questo ci troverete la domenica pomeriggio a Django con musica, prelibatezze e uno spazio sicuro e di socialità. Questa domenica vin brulè e castagne per tutti!».

«Insieme ai colleghi capigruppo di maggioranza ho firmato una missiva destinata al Prefetto e Questore per chiedere controlli e l'annullamento di qualsiasi iniziativa ludico aggregativa all'interno del cosiddetto "Cso Django" - chiosa Acampora quale promotore della missiva al Prefetto e al Questore - È inammissibile, soprattutto durante un'emergenza sanitaria, che questi personaggi continuino ad organizzare feste e manifestazioni fregandosene di norme e divieti. È pazzesco tutto ciò! Lo Stato intervenga!».