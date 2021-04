Donne democratiche di Treviso: Giulia Tonel è la nuova portavoce provinciale

Mercoledì sera, l'assemblea provinciale delle aderenti alla Conferenza Donne Democratiche Treviso, l’organizzazione che riunisce iscritte e simpatizzanti del Partito Democratico, ha eletto all'unanimità Giulia Tonel nuova portavoce provinciale. Giulia Tonel, 33 anni, di professione insegnante di sostegno, è attualmente consigliera comunale a Motta di Livenza ed è stata candidata per il Partito Democratico al Consiglio regionale nelle elezioni del 2020. Succede a Giulia Zangrando, assessore di San Biagio, che ha guidato la Conferenza provinciale negli ultimi 4 anni.

Tonel si è presentata alle donne democratiche trevigiane con idee chiare e un programma ben definito. Questi i punti principali della sua proposta: impegno per una presenza paritaria ed effettiva delle donne all'interno del Partito, collaborazione con i centri antiviolenza e le associazioni del territorio per promuovere un cambiamento culturale, e rafforzamento della Conferenza delle Donne Democratiche come soggetto imprescindibile sui temi della parità, ruolo della donna e concertazione dei tempi di vita e lavoro.

“Sono molto orgogliosa di rappresentare in modo unitario tutte le donne della nostra provincia che aderiscono alla Conferenza delle donne democratiche - dichiara la nuova portavoce provinciale - Il tempo è maturo per per promuovere un cambio culturale vero dentro e fuori la Politica e il Partito democratico trevigiano vuole giocare un ruolo da protagonista nel perseguire un ideale di giustizia di genere, nella dimensione del reddito, dell’uguaglianza del tempo libero e dell’eguaglianza del rispetto”.

“Nel ringraziare Giulia Zangrando per il lavoro svolto in questi anni – commenta Giovanni Zorzi, segretario provinciale PD Treviso – diamo il benvenuto a Giulia Tonel, che saprà senz’altro svolgere al meglio questo importante compito. Per riuscire seriamente a superare i divari di genere che attraversano la nostra società e che la pandemia ha reso ancora più intollerabili, anche nella nostra provincia, servono coerenza e concretezza. Giulia per la sua storia e per i valori che animano il suo impegno politico è la persona giusta: da sempre coerente e concreta. Sono convinto, anche per la stima personale che ci unisce, che lavoreremo con grande sinergia”.