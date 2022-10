Flashmob per le donne iraniane: sindacati in Piazza Indipendenza

Mercoledì 26 ottobre in piazza Indipendenza, dalle 17 alle 18, si terrà una nuova manifestazione a sostegno della protesta delle donne in Iran. Il sit-in è organizzato da Cgil, Cisl e Uil nell’ambito della campagna internazionale "Donna, vita, libertà" ma ha raccolto l'adesione anche di diverse associazioni trevigiani e compagini politiche come Coalizione Civica Treviso.

«Saremo di nuovo in piazza per ribadire il nostro sostegno della rivolta delle donne iraniane contro il brutale regime degli ayatollah che limita le loro vite, la loro libertà di espressione, i loro stessi volti - spiega Luigi Calesso -. Saremo in solidarietà e sorellanza alle donne iraniane in protesta contro il regime democratico perché vogliamo essere vicini a chi oggi lotta per la libertà e la democrazia in Iran. Ribadiamo ancora una volta che merita solidarietà e sostegno chi scende in strada, protesta, si batte (a rischio dell’arresto o della stessa vita) per la democrazia e contro la violazione dei diritti umani in qualsiasi Paese, dall’Iran della teocrazia alla Russia dell’autocrate Putin, dalla Turchia di Erdogan (membro della Nato) all’Egitto di Al Sisi alleato degli occidentali. Ci siamo stati nelle scorse settimane, ci saremo domani, continueremo ad esserci perché i diritti umani e la democrazia vengono prima delle alleanze».