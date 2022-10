“Donne, vita, libertà”: sit-in in piazza per le donne iraniane

"Domenica saremo anche noi in piazza Grande a Oderzo, alle 10, alla manifestazione 'Donne, vita, libertà' a sostegno della rivolta delle donne iraniane contro il brutale regime degli ayatollah che limita le loro vite, la loro libertà di espressione, i loro stessi volti". A dirlo è il collettivo di Coalizione Civica per Treviso.

"Saremo in solidarietà e sorellanza alle donne iraniane in protesta contro il regime democratico perché vogliamo essere vicini a chi oggi lotta per la libertà e la democrazia in Iran. Saremo in piazza perché pensiamo che merita solidarietà e sostegno chi scende in strada, protesta, si batte (a rischio dell’arresto o della stessa vita) per la democrazia e contro la violazione dei diritti umani in qualsiasi Paese, dall’Iran della teocrazia, alla Russia dell’autocrate Putin, alla Turchia di Erdogan (membro della Nato), all’Egitto di Al Sisi alleato degli occidentali - continuano gli attivisti - Ci siamo stati ieri, ci saremo domenica, continueremo ad esserci perché i diritti umani e la democrazia vengono prima delle alleanze".