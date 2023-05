“Dove va la sanità?”: terzo incontro del Circolo Culturale Conegliano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si occuperà di un tema al centro dell’attenzione il terzo incontro organizzato dal Circolo Culturale Conegliano, in programma martedì 30 maggio: la Sanità, che oggi, già messa a dura prova dall’epidemia di Covid, mantiene un difficile equilibrio tra strutture pubbliche e strutture private. Nel corso della serata, in programma alle 20.30 nella sala conferenze della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Conegliano, Luciano Finesso, presidente del Circolo ed ex dirigente regionale in ambito socio-sanitario, ne parlerà con Giovanni Faverin, esperto di Sanità, già segretario nazionale CISL e già Direttore della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica Veneto; Sonia Brescacin, Consigliere Regionale e presidente della V Commissione Sanità e Sociale e Tobia Donadel, Assessore ai Servizi socio-sanitari del Comune di Pieve di Soligo e componente del Comitato dei Sindaci e della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 2. Ci sarà anche la possibilità, per il pubblico, di porre domande ai relatori. La serata è a ingresso libero. La cittadinanza è invitata.