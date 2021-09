Electrolux e Green Pass, Breda: «Lo sciopero dei lavoratori è necessario»

«Credo che un nostro sciopero come lavoratori sia ora necessario. Pur sostenitore della utilità dei vaccini, che sono comunque tutt'ora classificati sperimentali, trovo la decisione del Governo e dei partiti, in accordo con imprese e sindacati, una delle peggiori prove antidemocratiche del Dopoguerra. No allo Stato Leviatano (a significare il carattere di una forza mostruosa che domina i comportamenti umani e tutto decide per loro)». A dirlo è Augustin Bruno Breda, storico esponente delle Rappresentanze sindacali interne dell'Electrolux di Susegana, in antitesi con la stessa categoria di appartenenza (Fiom Cgil), oggi a Bologna per l'assemblea nazionale dei delegati e delle delegate Fiom-Cgil, sindacato che festeggia oggi i 120 anni. «La violenza verbale e la pressione istituzionale con cui in Italia, e solo in Italia, si descrive e si trattano i cittadini che, nel rispetto della legge, scelgono di non vaccinarsi - prosegue il sindacalista - rappresenta uno dei volti peggiori della ignobile discriminazione di Stato».

Per Breda «termini come stanare, inseguire, tracciare, colpire, ricercare e imporre...usati in questo periodo verso i cittadini, ricordano il nefasto violento motto di Stato "traccia il solco ma è la spada che lo difende". È preoccupante la compressione di una libertà dei popoli prima statuita per legge e poi negata surrettiziamente per decreto. Libertà ribadita anche nei recenti provvedimenti europei, ma ignorati e ora palesemente violati con provvedimenti ignobili che metteno il Paese fuori dalla migliore Europa. Siamo l'unico stato in Europa a imporre il Green Pass di massa, con gravi sanzioni per l'accesso al lavoro, diritto esso sì primario nel nostro ordinamento costituzionale (fino al licenziamento pare) facendo pagare ai lavoratori i tamponi utili a ottenere il certificato verde, come alternativa al vaccino, l'Italia costringe i meno ricchi a piegarsi all'imposizione di stampo classista». «Credo quindi che un nostro sciopero come lavoratori sia ora necessario. Non si può né sentire né accettare questa deriva oggi sui Green Pass e domani su cos'altro?» conclude Breda.