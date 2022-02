Pd Unione Comunale di Treviso: Giovanni Tonella riconfermato segretario

La nuova assemblea del PD Unione Comunale di Treviso si è riunita per la prima volta martedì sera, 8 febbraio, per eleggere il nuovo segretario, la presidenza, il tesoriere e per avviare un primo dibattito sulle sfide da affrontare nei prossimi anni come Partito Democratico nel territorio del Comune di Treviso.

Rieletto Segretario Giovanni Tonella che, nel suo discorso, ha ricordato David Sassoli, presidente dell’Europarlamento recentemente scomparso, valorizzando lo spessore del contributo politico ed umano che Sassoli ha dato, nel partito e nella politica tutta. Nel discorso, l’attenzione è andata anche alla crisi internazionale tra Russia ed Ucraina che vede l’Europa protagonista nelle trattative diplomatiche e all’elezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presidente che avrà il compito di traghettare il Paese attraverso tre legislature. Infine Tonella ha lanciato il dibattito nel partito sulle tematiche principali da affrontare nel territorio: fulcro del nuovo mandato e delle scelte politiche saranno una forte attenzione ai temi sociali (nei quali il Partito si sta già impegnando anche con iniziative quali Solidarietà in Circolo e la sensibilizzazione sul tema casa ed emergenza sfratti) ed ai temi “green” e “digital”, da sempre appartenenti all’area di centro sinistra.

L'assemblea si è poi espressa sulla nomina della presidenza e della tesoreria. La presidenza è andata ad Adriana Vigneri, figura d’esperienza e di grande spessore politico per l’area di centro sinistra, che succede ad Andrea Michielan al quale sono andati i ringraziamenti del Segretario Tonella per l’impegno profuso nella ricostruzione dell’Unione Comunale. Nuovo tesoriere, che prende il posto di Pierluigi Doro, è Massimiliano De Donno, new entry nella compagine direttiva dell’Unione. Tanti i volti nuovi anche tra gli eletti all’Assemblea, segno di una maggior attenzione ed apertura al cambiamento con la volontà di raggiungere, ascoltare ed includere nuovi interlocutori nella vita del partito locale. Attenzione che, il Segretario Tonella ha ribadito nei suoi interventi anticipando che la nuova segreteria sarà fortemente rinnovata e coinvolgerà numerosi giovani. Il dibattito è poi proseguito identificando le priorità sulle quali il PD Unione Comunale di Treviso dovrà concentrarsi nei prossimi mesi: dal programma elettorale per le amministrative del 2023 all’identificazione dei candidati nelle liste e del candidato sindaco, dalla presenza nel territorio a supporto dei cittadini alla costruzione di una coalizione con le altre forze di centro sinistra oggi presenti a Treviso. Un nuovo incontro verrà convocato già la prossima settimana per procedere speditamente con l’avvio dei lavori e la creazione di gruppi operativi tematici.