Elezioni politiche 2022, il Partito Democratico sceglie come capolista Rachele Scarpa

E' la 25enne trevigiana Rachele Scarpa la nuova capolista alla Camera per il Partito Democratico, nella Circoscrizione plurinominale Venezia-Treviso-Belluno alle prossime elezione politiche del 25 settembre. Un nome quasi inaspettato e che ha già spaccato in due il PD locale e non solo. Tra i primi a congratularsi con lei, comunque, la consigliera comunale trevigiana Antonella Tocchetto del PD: "In bocca al lupo Rachele Scarpa per un impegno importante e una sfida complessa in un territorio difficile per il Partito Democratico, ma riusciremo nell’impresa con il lavoro di tutti".

"È per me una responsabilità, che sento tutta, e un grande onore poter rappresentare il mio Partito, il Partito Democratico, come capolista alla Camera dei Deputati nel mio territorio - ha scritto su Facebook - A 25 anni è normale avere molto da imparare, e spero di poter continuare a farlo per tutto il resto della mia vita, sempre con curiosità e gioia. Ecco perché affronterò questa sfida con tutto l'entusiasmo e l'energia che ho da mettere, ma anche praticando umiltà, ascolto e condivisione. Da qui al 25 settembre dobbiamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per costruire con le persone quel patto collettivo che insieme può portarci a sconfiggere una destra destra molto pericolosa".

"Una destra che continua ad indicare come nemici i più deboli, che nega il cambiamento climatico e che sta già annunciando politiche di smantellamento dello stato sociale. Una destra che non si fa scrupolo a dire che il Presidente della Repubblica dovrà dimettersi - continua Scarpa - Noi vogliamo un'Italia europea, non una vicina ad Orbán. Sono convinta che questa sfida si può vincere. La vinciamo con le tante idee che il PD sta mettendo in campo per il Paese e con quelle che fioriscono dai nostri circoli, dalle realtà sociali e dai luoghi d'incontro. Servono quindi politiche coraggiose per la salvaguardia del pianeta e per la piena dignità e realizzazione di chiunque nel lavoro e nei diritti fondamentali. Grazie ora e in futuro per il supporto, i consigli e, perché no, anche per le critiche. La cosa che conta è che insieme possiamo farcela. Si parte".

Il PROFILO

Scarpa ha iniziato a fare politica nel movimento studentesco. E' stata difatti coordinatrice provinciale della Rete studenti medi Treviso e coordinatrice regionale Rete studenti Veneto, oltre che responsabile stampa e comunicazione dell’esecutivo nazionale “Rete degli studenti medi” e tra i promotori del movimento delle Sardine di Treviso. Nel 2020, a 23 anni, si è poi candidata in Veneto come consigliera regionale raccogliendo quasi 5.000 voti di preferenze. Nel 2021 ha invece conseguito la laurea triennale all'Università degli Studi di Padova in Lettere antiche. Disegnatrice di fumetti nel tempo libero, oggi si divide tra Treviso e Padova dove frequenta il corso di laurea magistrale in filologia moderna.