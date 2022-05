Elezioni comunali 2022: la guida al voto nei 17 Comuni della Marca

Diciassette comuni della provincia di Treviso saranno chiamati alle urne domenica 12 giugno: Casale sul Sile, Silea, Santa Lucia di Piave, Trevignano, Resana, Breda di Piave, Castelcucco, Susegana, Godega, Cappella Maggiore, Tarzo, Fontanelle, Cessalto, Borso del Grappa, Segusino, Possagno e Zenson di Piave. Occhi puntati soprattutto su Casale, Silea e Santa Lucia di Piave. In tutto sono 40 i candidati sindaci, altrettante le liste a loro sostegno. Quattro candidati sindaco a Cessalto, mentre a Segusino Gloria Paulon corre da sola contro il quorum, abbassato al 40% dei votanti. I candidati consiglieri, da 9 a 12 a seconda delle dimensioni del comune, sono invece ben 508. Oltre 101mila i trevigiani chiamati alle urne (101.733 gli aventi diritto), 104 le sezioni elettorali. Curiosità: a Segusino, per via degli emigranti con diritto di voto, ci sono più elettori che residenti, 1941 abitanti e 2230 potenziali elettori. Il candidato più anziano è Gino Pozzebon di Trevignano con i suoi 82 anni. Riccardo de Bortoli, a Castelcucco, il più giovane: ne ha 24.

Borso del Grappa

Sfida a due tra il sindaco uscente Stefano Dell'Agnol e l'attuale capogruppo dell'opposizione Nadine Tabacchi.

Lista "Borso Viva" Stefano Dell'Agnol (candidati consiglieri)

Luigina Bosa, John Bresolin, Mirko Camazzola, Roberta Cavo, Lucio Citton, Alessio Dal Moro, Chiara Dal Moro, Enrico De Poli, Giulia Favero, Giovanni Gambasin, Luca Marcadella ed Elisa Marin.

Stefano Dell'Agnol (candidati consiglieri) Luigina Bosa, John Bresolin, Mirko Camazzola, Roberta Cavo, Lucio Citton, Alessio Dal Moro, Chiara Dal Moro, Enrico De Poli, Giulia Favero, Giovanni Gambasin, Luca Marcadella ed Elisa Marin. Lista "Uniti per Borso" Nadine Tabacchi (candidati consiglieri)

Beatrice Bertapelle, Cinzia Brotto, Lisa Celotto, Antonio Angelo Corona, Giacomo Corradin, Giampaolo Dissegna, Michelangelo Fabbian, Fabio Fantin, Mirko Marchetto, Filippo Merlo, Valentina Simeoni e Devis Simoncello.

Breda di Piave

Due candidati in lizza per fare da successore al sindaco uscente Moreno Rossetto: Fiorenza Zanette o Cristiano Mosole?

Lista "Civica per Breda" Fiorenza Zanette (candidati consiglieri)

Andrea Moratto, Ermes Caruzzo, Francesca Trevisonno in Rigo, Giovanni Tomaello, Giuliana Cadamuro, Giulio Durante, Luana Bin, Marino Moratto, Michelle Manias, Moreno Rossetto, Tommaso Bianchin e Walter Da Ros.

Fiorenza Zanette (candidati consiglieri) Andrea Moratto, Ermes Caruzzo, Francesca Trevisonno in Rigo, Giovanni Tomaello, Giuliana Cadamuro, Giulio Durante, Luana Bin, Marino Moratto, Michelle Manias, Moreno Rossetto, Tommaso Bianchin e Walter Da Ros. Lista "Obiettivo Comune" Cristiano Mosole (candidati consiglieri)

Andrea Battistel, Mariarosa Bortoluzzi, Luciano Buso, Chiara Cattarin, Luca Fattore, Giuliano Favaro, Christian Guizzo, Angelica Marcassa e Michele Marchetto.

Cappella Maggiore

La vicesindaco in carica Mariarosa Barazza sfida il giovane imprenditore Juri De Luca.

Lista "Barazza Sindaco" Mariarosa Barazza (candidati consiglieri)

Vincenzo Traetta, Franco Bonato, Federico Checuz, Veronica Gava, Giada Giacomin, Alessandro Lorenzi, Silvia Massaro, Alessandro Ormesi, Daniele Prosdocimi, Valentina Ricesso, Federica Salatin e Gianni Tocchet.

Mariarosa Barazza (candidati consiglieri) Vincenzo Traetta, Franco Bonato, Federico Checuz, Veronica Gava, Giada Giacomin, Alessandro Lorenzi, Silvia Massaro, Alessandro Ormesi, Daniele Prosdocimi, Valentina Ricesso, Federica Salatin e Gianni Tocchet. Lista "De Luca Sindaco" Juri De Luca (candidati consiglieri)

Giacinto Da Ros, Gian Paolo De Giusti, Stefano Zanette, Gilberto Cannella, Luca Pizzol, Maria Angela Granziera, Gabriele Zanchetta, Luana Costacurta, Sabina Poloni, Daniele Fiorot, Vanessa Bucco e Amedeo Dal Fabbro.

Casale sul Sile

Tre candidati per prendere il posto del sindaco uscente Stefano Giuliato. Sono: Stefania Golisciani, attuale capogruppo di maggioranza in consiglio comunale, Lorenzo Biotti ex vicesindaco del paese e Graziano Sartorato.

Progetto "Casale Futura" Stefania Golisciani (candidati consiglieri)

Stefano Giuliato, Ferdinando Baldessin, Valentina Bottos, Alessandra Eugenio, Mauro Finotto, Sonia Forestan, Cipriano Guolo, Stefano Lucarelli, Denis Miatto, Angela Pavan, Mara Poloni, Celestina Segato, Alberto Sordi, Silvia Sponchiado, Walter Trabucco, Agnese Zanetti.

Stefania Golisciani (candidati consiglieri) Stefano Giuliato, Ferdinando Baldessin, Valentina Bottos, Alessandra Eugenio, Mauro Finotto, Sonia Forestan, Cipriano Guolo, Stefano Lucarelli, Denis Miatto, Angela Pavan, Mara Poloni, Celestina Segato, Alberto Sordi, Silvia Sponchiado, Walter Trabucco, Agnese Zanetti. Lista "Lorenzo Botti Sindaco" Lorenzo Botti (candidati consiglieri)

Valentina Ceolin, Maurizio Fornasier, Andrea Gaidano, Randolfo Limido, Barbara Manente, Riccardo Massarotto, Mara Metus, Niccolò Mosco, Fabio Musco, Sandra Sofia Perulli, Katiuscia Specchio, Alberto Sponchiado, Mattia Stefani, Marco Trabucco, Roberto Vergotti e Francesca Zanatta.

Lorenzo Botti (candidati consiglieri) Valentina Ceolin, Maurizio Fornasier, Andrea Gaidano, Randolfo Limido, Barbara Manente, Riccardo Massarotto, Mara Metus, Niccolò Mosco, Fabio Musco, Sandra Sofia Perulli, Katiuscia Specchio, Alberto Sponchiado, Mattia Stefani, Marco Trabucco, Roberto Vergotti e Francesca Zanatta. Lista "Civica con te per la trasparenza" Graziano Sartorato (candidati consiglieri)

Anna Benetello, Nicolas Bonotto, Cristina Busato, Elisa Cervellin, Simonetta Del Piccolo, Rocco Denaro, Giorgia Gambaro, Silvia Gobbo, Alberto Montagner, Giorgio Morandin, Samuela Pavan, Enrico Santagà, Linda Scomparin, Luca Sperandio e Matteo Xalle.

Castelcucco

Tre liste in campo: i candidati sono l'ex sindaco Paolo Mares, Alberto Pigozzo per il Partito dei veneti e Riccardo De Bortoli della civica "Per Castelcucco".

Lista "Castelcucco Nuova" Paolo Mares (candidati consiglieri)

Adriano Torresan, Gianpietro Mazzarollo, Valter Melcarne, Francesco Abatianni, Riccardo de Bortoli, Antonella Forner, Matteo Forner, Tatiane Fatima Foscarini, Riccardo Mares e Mirca Sartor.

Paolo Mares (candidati consiglieri) Adriano Torresan, Gianpietro Mazzarollo, Valter Melcarne, Francesco Abatianni, Riccardo de Bortoli, Antonella Forner, Matteo Forner, Tatiane Fatima Foscarini, Riccardo Mares e Mirca Sartor. "Partito dei veneti" Alberto Pigozzo (candidati consiglieri)

Luigi Perizzolo, Lucia Giusti, Demis Visentin, Laura Bizzotto, Christian Perizzolo, Andrea Bizzotto, Davide Parisotto, Diego Visentin e Luca Simonetto

Alberto Pigozzo (candidati consiglieri) Luigi Perizzolo, Lucia Giusti, Demis Visentin, Laura Bizzotto, Christian Perizzolo, Andrea Bizzotto, Davide Parisotto, Diego Visentin e Luca Simonetto Lista "Per Castelcucco" Riccardo De Bortoli (candidati consiglieri)

Francesco Abatianni, Mirca Sartor, Benedetto Pinto, Matteo Fornasier, Luigi Moro, Paolo Conte, Davide Panazzolo.

Cessalto

Quattro candidati in lizza per il nuovo sindaco di Cessalto: Luciano Franzin, sindaco uscente, Emanuele Crosato, ex consigliere provinciale, Edoardo Niers Carretta, ex capo dell'ufficio Servizi demografici del Comune e infine Marzia De Faveri, imprenditrice.

Lista "Crescere Insieme" Luciano Franzin (candidati consiglieri)

David Corvezzo, Agostino Dall'Aica, Terziana Faganello Vidali, Cristina Faoro Zoggia, Gilberto Fedrigo, Eligio Franzin, Valter Heissl, Massimiliano Parcianello, Sonia Ronchese, Graziano Sartorello, Florindo Scodro e Veronica Zecchin

Luciano Franzin (candidati consiglieri) David Corvezzo, Agostino Dall'Aica, Terziana Faganello Vidali, Cristina Faoro Zoggia, Gilberto Fedrigo, Eligio Franzin, Valter Heissl, Massimiliano Parcianello, Sonia Ronchese, Graziano Sartorello, Florindo Scodro e Veronica Zecchin Lista "Crosato Sindaco" Emanuele Crosato (candidati consiglieri)

Davide Codello, Flavio Segato, Silvia Gottardi, Paola Cibin, Lucia Zanetti, Martina Momesso, Hoxha Xhumaje, Michele Campagner, Diego Trevisan, Fabio Calzavara, Silvia Meneghel e Nicola Fedrigo.

Emanuele Crosato (candidati consiglieri) Davide Codello, Flavio Segato, Silvia Gottardi, Paola Cibin, Lucia Zanetti, Martina Momesso, Hoxha Xhumaje, Michele Campagner, Diego Trevisan, Fabio Calzavara, Silvia Meneghel e Nicola Fedrigo. Lista "Carretta" Edoardo Niers Carretta (candidati consiglieri)

Baram Bacani, Indrit Bacani, Fabio Bigaran, Renata Buran, Cinzia Cozzi, Luigi Dalla Francesca, Albert Dama, Davide Favretto, Giori Gottardi, Luca Maculan e Lorenzo Tondato.

Edoardo Niers Carretta (candidati consiglieri) Baram Bacani, Indrit Bacani, Fabio Bigaran, Renata Buran, Cinzia Cozzi, Luigi Dalla Francesca, Albert Dama, Davide Favretto, Giori Gottardi, Luca Maculan e Lorenzo Tondato. Lista "Impegno Comune" Marzia De Faveri (candidati consiglieri)

Raimonda Bimaj, Francesco Boato, Andrea Callegaro, Giorgio Corradino, Gessica Da Dalt, Pasquale Di Donato, Fabio Gabbana, Mario Gabbana, Maria Gabriella Garrapa, Yassine Harakat, Cristina Iseppi e Monica Spilimbergo.

Fontanelle

Tre candidati in lizza per prendere il posto del sindaco uscente Ezio Dan: Miriam Manente per la lista civica "Miriam Sindaco", sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia e Vivere Fontanelle. Livio Cavinato per la lista "Fontanelle Futura", che sostiene essere una civica pura. Infine Maurina Sessolo per la civica "Fontanelle Insieme", che raccoglie le espressioni del centro sinistra.

Lista "Miriam Sindaco" Miriam Manente (candidati consiglieri)

Luca Bagarolo, Patrizia Bet, Marco Biasi, Aldo Borin, Lisa Cescon, Thomas Dall'Acqua, Federico Gava, Jenny Luisetto, Silvia Marcon, Raffaele Migotto, Alessandro Pascon e Valentina Ros.

Miriam Manente (candidati consiglieri) Luca Bagarolo, Patrizia Bet, Marco Biasi, Aldo Borin, Lisa Cescon, Thomas Dall'Acqua, Federico Gava, Jenny Luisetto, Silvia Marcon, Raffaele Migotto, Alessandro Pascon e Valentina Ros. Lista "Fontanelle Futura" Livio Cavinato (candidati consiglieri)

Grazia Bortoletti, Giuseppe Brugnera, Ezio Carrer, Ermes Cattai, Ornella Cattai, Alberto Fregonese, Marco Furlanetto, Silvia Nurra, Tiziana Rui, Martina Ruoso, Davide Saccon e Barbara Toè.

Livio Cavinato (candidati consiglieri) Grazia Bortoletti, Giuseppe Brugnera, Ezio Carrer, Ermes Cattai, Ornella Cattai, Alberto Fregonese, Marco Furlanetto, Silvia Nurra, Tiziana Rui, Martina Ruoso, Davide Saccon e Barbara Toè. Lista "Fontanelle Insieme" Maurina Sessolo (candidati consiglieri)

Eleonora Agostinetto, Ilaria Andreetta, Marco Cattai, Gianni Carrer, Francesca Cescon, Valter Marchesin, Mariuccia Nardin, Andrea Steven Poletto, Davide Portello, Fabio Saccon, Bortolo Tomasella e Carlo Zavan.

Godega di Sant'Urbano

Sfida a due tra il sindaco uscente Paola Guzzo e Valerio De Martin, a capo della lista "Uniti per unire".

Lista "Guzzo Sindaco" Paola Guzzo (candidati consiglieri)

Alessandra Chies, Barbara Pavan, Claudio Zanette, Dino Pessotto, Emanuela Poloni, Francesca Rigo, Giorgio Visentin, Loris Tomè, Lucio Favaro, Manuel Sant, Monia Pin e Paolo Attemandi.

Paola Guzzo (candidati consiglieri) Alessandra Chies, Barbara Pavan, Claudio Zanette, Dino Pessotto, Emanuela Poloni, Francesca Rigo, Giorgio Visentin, Loris Tomè, Lucio Favaro, Manuel Sant, Monia Pin e Paolo Attemandi. Lista "Uniti per unire" Valerio De Martin (candidati consiglieri)

Donatella Santambrogio, Michele Frodella, Isabella Ottavian, Angelo Casagrande, Yannick Gemine, Sandra Rui, Lucio Casagrande, Renato Pessot e Michela Pasini.

Possagno

Sfida a due tra il sindaco uscente Valerio Favero di "Possagno Cambia" e Ivano Zatta della lista "Risvegliare Possagno" che raggruppa persone di diversi orientamenti politici.

Lista "Possagno Cambia" Valerio Favero (candidati consiglieri)

Maura Baron, Mauro Vardanega, Isabella Finato, Lucio Negro, Luciano Zulian, Giuseppe Toscan, Marco Cunial, Polo Basso, Arianna Cunial e Gabriele Giacomelli.

Valerio Favero (candidati consiglieri) Maura Baron, Mauro Vardanega, Isabella Finato, Lucio Negro, Luciano Zulian, Giuseppe Toscan, Marco Cunial, Polo Basso, Arianna Cunial e Gabriele Giacomelli. Lista "Risvegliare Possagno" Ivano Zatta (candidati consiglieri)

Silvia Bizzotto, Andrea Cunial, Ennio Cunial, Michela De Paoli, Celestino Ferrari, Francesca Mich, Alberto Montini, Giovanni Tocco, Danila Vardanega e Denis Vardanega.

Resana

Il sindaco uscente Stefano Bosa se la dovrà vedere con due sfidanti: Loris Mazzorato e Leopoldo Bottero.

Lista "Impegno per Resana si muove" Stefano Bosa (candidati consiglieri)

Luciano Celeghin, Claudia Baesso, Matteo Bellinato, Giovanna Sabbadin, Massimo Bolzon, Alberto Ragagnin, Alessandra Cherubin, Matteo Busato, Filippo Marcon, Nicolò Mason, Marie Josephine Oliveto e Giuseppe Villa.

Stefano Bosa (candidati consiglieri) Luciano Celeghin, Claudia Baesso, Matteo Bellinato, Giovanna Sabbadin, Massimo Bolzon, Alberto Ragagnin, Alessandra Cherubin, Matteo Busato, Filippo Marcon, Nicolò Mason, Marie Josephine Oliveto e Giuseppe Villa. Lista "Mazzorato sindaco dei veneti" Loris Mazzorato (candidati consiglieri)

Geremia Agnoletti, Fabrizio Baldassa, Dario Mondi, Michela Cattozzo, Luigino Gastaldon, Sara Ziliotto, Milo Geremia, Pierangela Moretto, Maria Marini e Mauro Artico.

Loris Mazzorato (candidati consiglieri) Geremia Agnoletti, Fabrizio Baldassa, Dario Mondi, Michela Cattozzo, Luigino Gastaldon, Sara Ziliotto, Milo Geremia, Pierangela Moretto, Maria Marini e Mauro Artico. Lista "Patto per Resana" Leopoldo Bottero (candidati consiglieri)

Riccardo Costa, Mattia Barichello, Tania Zandonà, Alex Pasinato, Luis Guillermo Campagnaro, Beatrice Vettoretti, Giovanni D'Aprile, Abdelghani Bounouar, Claudio Vecchiato e Vanda Zanconato.

Santa Lucia di Piave

Sfida accesissima per eleggere il successore del sindaco uscente Riccardo Szumski: l'ex primo cittadino Fiorenzo Fantinel sfida il "delfino" di Szumski, Luca Bellotto già pronto a fare ricorso contro l'esclusione della sua lista elettorale sprovvista di timbro.

Lista "Insieme per Santa Lucia" Luca Bellotto (candidati consiglieri)

Szumski Riccardo, Avanzi Filippo, Busatto Simonetta, Casagrande Anna, Casagrande Gabriele, Guerini Daniela, Menegazzi Celeste, Pradal Sandra, Privitera Gaia, Pucci Pasquale, Salvadori Luana e Santin Elia.

Luca Bellotto (candidati consiglieri) Szumski Riccardo, Avanzi Filippo, Busatto Simonetta, Casagrande Anna, Casagrande Gabriele, Guerini Daniela, Menegazzi Celeste, Pradal Sandra, Privitera Gaia, Pucci Pasquale, Salvadori Luana e Santin Elia. Lista "Patto per Santa Lucia" Fiorenzo Fantinel (candidati consiglieri)

Nicola Bariviera, Alessio Barro, Claudia Basei, Orietta Calonego, Luca Castellaz, Massimiliano Di Fabio, Furlanetto Elisa, Riccardo Lovatello, Alessandro Marsura, Giada Pavan, Daniela Perenzin e Chiara Trevisan.

Segusino

Il sindaco uscente Gloria Paulon si ricandida per il secondo mandato. Nessuno sfidante a contrastarla se non il raggiungimento del quorum fissato al 40%.

Lista "Insieme per Segusino" Gloria Paulon (candidati consiglieri)

Deborah Baldotto, Mattia Ballestrin, Daniele Compagnin, Denis Coppe, Diego Longo, Dionigi Montagner, Alessandro Ragazzi, Lidia Sperti, Lucia Stramare e Stefano Stramare.

Silea

Rossella Cendron, sindaco uscente, dovrà vedersela con Pierantonio Conte di Fratelli d'Italia e Lia Spolverato di "Impegno civico".

Lista "Silea Oggi" Rossella Cendron (candidati consiglieri)

Ylenia Canzian, Francesco Biasin, Angela Trevisin, Anna Agnoletti, Caterina Baraziol, Bernardino Benedetti, Jean-Claude Bergamo, Riccardo Cavallo, Giuseppe Cosenza, Giulia Lauro, Marco Panizzon e Maria Grazia Toffolo.

Rossella Cendron (candidati consiglieri) Ylenia Canzian, Francesco Biasin, Angela Trevisin, Anna Agnoletti, Caterina Baraziol, Bernardino Benedetti, Jean-Claude Bergamo, Riccardo Cavallo, Giuseppe Cosenza, Giulia Lauro, Marco Panizzon e Maria Grazia Toffolo. Lista "Fratelli d'Italia Silea" Pierantonio Conte (candidati consiglieri)

Bruno Rossetto, Nicoletta Nalin, Monica Bortolot, Mirco Feltracco, Emiliano Basso, Andrea Doglioni, Chiara Conte, Loredana Tagliariol, Annamaria Stefanelli, Manuela Steffan, Giancarlo Riovanto e Gianni Venturin.

Pierantonio Conte (candidati consiglieri) Bruno Rossetto, Nicoletta Nalin, Monica Bortolot, Mirco Feltracco, Emiliano Basso, Andrea Doglioni, Chiara Conte, Loredana Tagliariol, Annamaria Stefanelli, Manuela Steffan, Giancarlo Riovanto e Gianni Venturin. Lista "Impegno Civico" Lia Spolverato (candidati consiglieri)

Luca Ariedi, Maurizio Bavaresco, Valia Benedetti, Elisa Boscolo, Alessandro Breda, Ketty Bresolin, Andrea Cogo, Roberta D'Este, Barbara Frate, Marco Marchesin, Rosaria Procopio e Francesco Tonetto.

Susegana

Due sfidanti per un posto da sindaco a Susegana. Gianni Montesel insegue il quarto mandato con la lista "Insieme per Susegana" che da vent'anni, ormai, governa il comune. Dall'altro l'unione di tutte le opposizioni della legislatura 2012-2017, ci riprova con il candidato Maurizio Trentin.

Lista "Insieme per Susegana" Gianni Montesel (candidati consiglieri)

Matteo Bardin, Eric Brino, Ambra Canzian, Francesca Cenedese, Daniele Chiesurin, Renza Dalle Crode, Alessandra Del PinMatteo Foltran, Enrico Maretto, Sefkija Nurceski, Alessandro Pettenó, Vincenza Scarpa, Adriano Toffoli. Stefania Trevisan. Francesca Valentini ed Evelyn Zanco.

Gianni Montesel (candidati consiglieri) Matteo Bardin, Eric Brino, Ambra Canzian, Francesca Cenedese, Daniele Chiesurin, Renza Dalle Crode, Alessandra Del PinMatteo Foltran, Enrico Maretto, Sefkija Nurceski, Alessandro Pettenó, Vincenza Scarpa, Adriano Toffoli. Stefania Trevisan. Francesca Valentini ed Evelyn Zanco. Lista "Susegana Libera" Maurizio Trentin (candidati consiglieri)

Lara Ali Shahin, Anna Amuro, Carla Balliana, Marco Cenedese, Massimiliano Cenedese, Federico Colladon, Lucia Collotto, Gianni De Stefani, Gianni Dotto, Carlo Giacomo Granzotto, Franco Guerra, Christian Menegon, Riccardo Nardelotto, Michele Perencin, Anna Poloni e Donatella Zanchetta Modolo.

Tarzo

Gianangelo Bof con la civica "Tarzo Bof Sindaco" sostenuta dalla Lega punta a un terzo mandato dopo i due già ricoperti dal 2007 al 2017. Alla sua lista si è aggiunta quella di "Progetto Tarzo" con Maurizio Ceschin candidato sindaco.