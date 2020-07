Elezioni comunali, a settembre si vota in cinque Comuni della Marca

La Prefettura di Treviso ha avviato in questi giorni la procedura per lo svolgimento delle elezioni comunali in cinque centri della provincia di Treviso. Il prossimo 20 e 21 settembre i cittadini di Arcade, Castelfranco Veneto, Chiarano, Spresiano e Vidor saranno chiamati ad eleggere il loro nuovo sindaco. Ad Arcade dovranno essere eletti anche 12 consiglieri comunali, 24 a Castelfranco, 16 a Spresiano, 12 a Chiarano e Vidor. In questi Comuni il voto delle comunali si aggiungerà a quello per eleggere il nuovo presidente della Regione Veneto.

