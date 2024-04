Comunali: a Preganziol passo indietro di Vecchiato, a Roncade si candida Donadel

La situazione nella corsa elettorale delle comunali 2024 di Preganziol, quella apparentemente più intricata di tutti i 55 municipi della Marca in cui si voterà, potrebbe essersi definitivamente sbloccata: se il centrosinistra ha già da tempo lanciato l'assessora Elena Stocco, ora nel centrodestra resta in ballo il solo candidato Gianni Cestaro, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia. Come a Vittorio Veneto Forza Italia era intenzionata a smarcarsi dagli alleati con un proprio uomo, l'ex vicesindaco Dino Vecchiato ma quest'ultimo proprio ieri, 18 aprile, ha deciso di rinunciare per non entrare in competizione con "l'amico Cestaro". Gli azzurri hanno ora due strade da percorrere: confluire le forze su Cestaro (ipotesi al vaglio del coordinatore provinciale Fabio Chies) o scegliere un altro candidato.

Domani, alle ore 10, al Castello di Roncade, si presenta (alle ore 10) l'avventura elettorale di Marco Donadel, attuale assessore alla sicurezza del Comune di Mogliano Veneto. Il candidato sindaco mostrerà il suo simbolo elettorale, alla presenza di tutti i rappresentanti politici che supportano la candidatura a primo cittadino. Il centrosinistra ha annunciato ieri intanto la candidatura di Viviane Moro, assessore della Giunta di Pierannao Zottarelli. Come in altri Comuni della Marca il centrosinistra rinuncia al simbolo del Pd (un esempio è rappresentato da Floriana Casellato a Maserada sul Piave).

Sempre domani, sabato 20 aprile, Massimo Magagnin (alle 11.30) attuale sindaco di Revine Lago, si ricandida a primo cittadino. L'appuntamento è presso l'Area Verde di Santa Maria, si strada dei Laghi a Revine Lago. Presenti tutti i rappresentanti politici che supportano questa candidatura e sono stati ovviamente invitati anche i cittadini di Revine.

Va delineandosi la situazione anche a Crocetta del Montello dove sono tre i candidati, supportati da altrettante civiche: una di centrosinistra, riconducibile al Pd, e due di centrodestra, una della Lega e una guidata da Diego D'Ambroso (copn Alessandra Menon e Eugenio Mazzoccato) che è sostenuto da Fratelli d'Italia e Noi moderati.