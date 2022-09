Elezioni 2022, Confcommercio Veneto: «Subito fatti concreti per le imprese»

Il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, ha commentato a caldo i risultati elettorali nella mattinata di lunedì 26 settembre: «Il popolo, sovrano, ha votato, dando un'inequivocabile indicazione di discontinuità rispetto sia alla leadership del governo che sulle preferenze per i partiti, anche in Veneto – dichiara Bertin –. Nel ringraziare il premier Draghi che lascia l’incarico, ci affidiamo al presidente Mattarella che farà i passaggi previsti dalla Costituzione. Il centrodestra e, in particolare, Fratelli d’Italia hanno vinto e hanno diritto di governare. Finalmente la campagna elettorale è finita: speriamo che ai discorsi, le promesse, le baruffe, subentrino i fatti, concreti, a sostegno delle imprese e dell’economia. I problemi sono tanti, c’è bisogno di riforme per la crescita e la competitività. Come sempre siamo a disposizione di chi avrà la responsabilità di governare nell’interesse del Paese».